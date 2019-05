Le pagelle del Tottenham - Lucas voto 10, Llorente cambia la gara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

AJAX-TOTTENHAM 2-3 (5' De Ligt, 35' Ziyech; 55', 59' e 90'+5 Lucas)

Lloris 7 - Due gol al passivo, ma senza responsabilità. Alza la saracinesca quando serve.

Trippier 5,5 - Parte con un errore da matita blu, e infatti i tifosi sui social lo prendono di mira. Cresce col passare dei minuti e si riscatta. Per la Serie A, comunque, serve qualcosa di diverso a livello difensivo. (Dall'81' Lamela 6,5 - Entra bene in partita, con lo spirito di chi ci crede e aiuta gli altri a farlo).

Alderweireld 6,5 - In difficoltà su Tadic nel primo tempo, quasi sempre impeccabile nella ripresa. Trova anche per qualche sganciamento difensivo.

Vertonghen 6,5 - Se quel pallone non fosse andato sulla traversa, chi lo sa. Magari sarebbe stato peggio per i suoi.

Rose 7 - Suona la carica, dà la riscossa ai suoi. Ha il merito di lanciare l'azione che vale il 2-1 e riapre la gara. Esce stanchissimo. (Dall'87' Davies s.v.).

Sissoko 6,5 - I rispettivi centrocampi sono l'immagine più nitida della gara. Quello del Tottenham, in persona di questo ragazzone col 17 sulle spalle, prende il sopravvento nella ripresa. Alla fine, è l'unico tempo che conta davvero.

Wanyama 5,5 - Sacrificato sull'altare della rimonta dopo l'intervallo. Non ha grosse colpe, anche considerato un buon primo tempo da parte dei suoi, a dispetto del risultato. (Dal 46' Llorente 8,5 - Non segna, ma partecipa attivamente all'azione del definitivo 3-2. E più in generale cambia davvero la partita).

Eriksen 7 - Chiude senza assist, ma con tanti tocchi preziosi che lanciano e favoriscono la rimonta degli inglesi.

Alli 8,5 - Sbaglia tanto. Vicino alla sua porta (su De Ligt) e anche vicino a quella avversaria, con poca freddezza. Detto questo, e presente in qualsiasi azione offensiva del Tottenham. E su tre gol due portano il suo assist come firma.

Lucas 10 - È un voto che non si dà mai, idealmente. Però lui cambia in 40 minuti la storia di questa Champions. Con una tripletta porta praticamente da solo gli Spurs in finale. Vincendo a casa dell'Ajax, la squadra più incensata dalla critica di tutta la competizione. Se non ora, se non stasera, se non a lui, quando?

Son 7,5 - È l'uomo che fa il grande rientro, è una spina nel fianco dell'Ajax. Meno decisivo di altri compagni, ma pur sempre indispensabile nelle economie di gioco della squadra di Pochettino.