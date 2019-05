Le pagelle del Valencia - Gameiro illude. Male Garay, malissimo Gabriel

Valencia-Arsenal 2-4 (11' e 58' Gameiro, 17', 69' e 89' Aubameyang, 50' Lacazette)

© foto di J.M.Colomo

Neto 5,5 - I gol dell'Arsenal non arrivano certo per colpa sua, para il parabile e cerca di tenere a galla un Valencia davvero troppo vulnerabile in difesa.

Piccini 5 - Spinge poco sulla fascia destra, anche se il Valencia per larghi tratti del match attacca solo sulla corsia opposta. Una beffa, quando Lacazette lo aggira e lo mette a sedere per il gol del 2-1 (Dal 56' Soler 5,5 - Marcelino gli preferisce Coquelin dal 1' e il giovane talento spagnolo, a gara in corso, non riesce proprio a lasciare il segno).

Garay 5 - L'Arsenal imbuca e segna sempre per vie centrali. Sotto gli occhi inermi del centrale argentino, che non è minimamente capace di arginare lo straripante attacco avversario.

Gabriel Paulista 4,5 - Una sua colossale dormita su un pallone alto consente ad Aubameyang di firmare immediatamente il pareggio e rendere vano così il vantaggio iniziale di Gameiro. Poi, tanti altri errori che lo rendono senza alcun dubbio il peggiore del Valencia questa sera.

Gayà 6 - La corsia sinistra dei pipistrelli crea fin da subito diversi grattacapi alla difesa avversaria. Lo dimostra proprio un ottimo spunto in apertura di Gayà, che a livello offensivo vince nettamente il duello con Maitland-Niles, anche se dietro - così come il diretto rivale - lascia qualcosa a desiderare.

Wass 5,5 - Qualche buona giocata quando il Valencia ha bisogno di accendere la luce. L'azione del 2-2, per esempio, passa anche dai suoi piedi. Non basta però, perché a centrocampo sarebbe servito molto di più.

Parejo 6 - Il capitano dà l'esempio: è l'ultimo a mollare e il primo a crederci fino alla fine. Estrae il coniglio dal cilindro in occasione del 2-2, quando lancia Wass in area con un pallone strepitoso in profondità. C'è tuttavia anche qualche sbavatura di troppo, vedi quella che avvia il 2-1 inglese.

Coquelin 5,5 - Molto frenetico e poco efficace, il gladiatore del Valencia non riesce a incidere sull'incontro e finisce per essere troppo spesso saltato con facilità dai palleggiatori avversari.

Guedes 6 - Si accende a sprazzi, ma quando si invola sulla fascia sinistra Maitland-Niles può solo stare a guardare. C'è il suo zampino nel gol dell'1-0 e anche in tante altre manovre interessanti del Valencia (Dal 72' Santi Mina 5,5 - Marcelino con lui prova il tutto per tutto, ma la difesa biancorossa nel finale non si lascia sorprendere).

Rodrigo 6,5 - L'intesa con Gameiro funziona alla perfezione. Stasera il numero 19 resta a secco di gol, ma realizza comunque due assist preziosi per il suo partner offensivo (Dal 72' Ferran Torres 5,5 - Tanta voglia di fare, ma ormai la sua squadra è in completa balia dell'Arsenal e lui non può certo cambiare l'inerzia del match).

Gameiro 7 - A dir poco avvincente il duello a distanza con Aubameyang. L'uno chiama, l'altro risponde, anche se alla fine trionfa nettamente l'attaccante dell'Arsenal. Il francese ha comunque il merito di animare il Mestalla nei momenti clou (1-0 e 2-2), dimostrando la sua freddezza sotto porta al termine di una stagione per lui assai complicata.