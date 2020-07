Le pagelle del Verona - Amrabat brilla contro la sua futura squadra. Faraoni alla Mancini

Fiorentina-Hellas Verona 1-1 (18' Faraoni, 96' Cutrone)

Silvestri 6 - Inoperoso per due tempi, visto che la Fiorentina nella ripresa crea molto ma non lo impegna mai con serietà. Non può niente, invece, sul gol di Cutrone in pieno recupero.

Rrahmani 5,5 - Nel primo tempo ha un cliente ostico come Ribery, ma lo controlla alla perfezione con un pressing a uomo a dir poco asfissiante. Al 95' il suo voto sarebbe quindi un 6,5 meritatissimo, ma un minuto più tardi si perde completamente Cutrone che segna l'1-1 macchiando indelebilmente la sua prestazione.

Gunter 6,5 - Vince il duello con Kouamé buttandola sul fisico ed ergendo un muro impenetrabile dinanzi alla propria porta.

Kumbulla 6 - Il gioiellino del Verona offre l'ennesima prova convincente e senza macchie, con la personalità di un veterano nonostante sia solo un classe 2000. Efficace, così come Rrahmani, nella marcatura stretta ai danni di Ribery (Dal 78' Empereur s.v.).

Faraoni 7 - Spinta costante sulla destra e un gol alla Roberto Mancini: il movimento e la girata al volo con cui trafigge Dragowski per l'1-0 sono degni di un grande attaccante e non certo di un "semplice" laterale.

Amrabat 7,5 - Fra pochi mesi il Franchi sarà la sua nuova casa, ma il marocchino non si fa prendere dall'emozione e delizia tutti con uno splendido assist per Faraoni e una partita da todocampista. Tranquillo, preciso e intelligente, è il faro gialloblù e anche il migliore in campo in assoluto.

Veloso 6,5 - Niente turn-over per il capitano, che non si risparmia e gioca un'altra gara ad alta intensità tra le due metà campo.

Dimarco 6 - Non è lui il laterale titolare a sinistra, ma a giudicare dalla sua sicurezza sembra che quella fascia sia sempre stata sua. Nell'oliata macchina di Juric, d'altronde, tutti sanno cosa fare e anche quando (Dal 69' Adjapong 5,5 - Fallisce il 2-0 in almeno due occasioni nel finale).

Pessina 6,5 - La sua pressione costante mette in crisi il centrocampo della Fiorentina nel primo tempo e si rivela una delle chiavi che decidono l'incontro a livello tattico (Dal 59' Verre 6 - Equilibrio e ordine in mezzo al campo, proprio nel momento clou della partita).

Lazovic 6 - Trequartista ed esterno offensivo allo stesso tempo, il serbo entra in campo con l'ispirazione giusta, anche se stavolta non riesce a lasciare il segno (Dal 59' Zaccagni 5,5 - Si vede poco dal suo ingresso, complici anche le sue ancora non perfette condizioni fisiche).

Di Carmine 5,5 - Il grande ex dell'incontro, dopo aver deciso la gara d'andata, stavolta non riesce a incidere. Tanta corsa, grande spirito di sacrificio, ma nessun pericolo arrecato alla difesa gigliata (Dal 69' Stepinski 6 - Più fisico rispetto a Di Carmine, il polacco trova immediatamente il gol, ma è in fuorigioco e si vede quindi giustamente sventolare la bandierina dal guardalinee).

Ivan Juric 6 - La Fiorentina da allenatore sembra portargli bene e, proprio contro una delle sue più interessate pretendenti, il tecnico croato oggi manda in campo un Verona organizzato e capace di dominare l'intero primo tempo. Nella ripresa soffre la reazione d'orgoglio dei viola e può sicuramente rimproverare ai suoi il mancato gol del raddoppio. Con un beffardo pari finale che rischia di compromettere i sogni europei della sorpresa di questa Serie A.