Le pagelle del Verona - Amrabat MVP, prima gioia in A per Di Carmine

Verona-Fiorentina 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Verona-Fiorentina 1-0

Silvestri 6 - Uno spettatore non pagante della sfida. Si contano sulle dita di una mano le volte in cui il portiere dell'Hellas ha toccato il pallone.

Rrahmani 6,5 - Un gigante in difesa, padrone delle palle alte. Bravo anche a non cadere nelle finte di Ribery. Il migliore del reparto arretrato del Verona.

Günter 6,5 - Fa a sportellate con un gigante come Vlahovic e ne esce quasi sempre vincitore.

Bocchetti 6 - Dalla sua parte ha vita facile, con la Fiorentina che non spinge quasi mai sulla sua fascia di competenza (Dall'81' Dawidowicz S.V)

Faraoni 6,5 - Nel primo tempo sfiora il gol ma trova un super Dragowski sulla sua strada. Nella ripresa sforna l'assist vincente per il gol di Di Carmine.

Amrabat 7 - Dopo un primo tempo senza troppi acuti, si scatena nella ripresa. Da applausi la finta con cui si libera della marcatura di Benassi nell'azione che porta al gol del vantaggio del Verona. Semina il panico in mezzo al campo, lancia gli attaccanti con precisione chirurgica. Il migliore in campo per distacco.

Pessina 6,5 - Nel primo tempo una sua conclusione deviata diventa un assist per Di Carmine, ma l'attaccante del Verona non trova lo specchio della porta. Sempre lucido e nel vivo dell'azione.

Lazovic 6,5 - Un pericolo costante sulla fascia, con le sue accelerazioni mette in netta difficoltà Venuti per tutta la partita.

Verre 6,5 - Parte bene, gioca un buon primo tempo, poi cala nella ripresa. Il velo che libera Di Carmine, in occasione del gol vittoria, vale mezzo punto in più.

Salcedo 6,5 - Dialoga bene con Di Carmine e Verre, lotta su ogni pallone. Gli manca solo il gol perché sulla sua strada trova un ottimo Dragowski (Dal 72' Zaccagni 6 - Entra bene in partita ed è subito protagonista con una bella conclusione dal limite)

Di Carmine 7 - Prende subito un giallo ad inizio partita per una gomitata al volto di Pezzella. Fallisce una buona occasione nel primo tempo, si riscatta nella ripresa trovando il suo primo (Dall'83' Stepinski S.V)