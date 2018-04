Le pagelle del Verona - Cerci spento, si salva Silvestri

Benevento 3-0 Verona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Silvestri 6.5 - Nulla può sui gol del Benevento, miracoloso in più occasioni su Iemmello e Diabatè.

Ferrari 5 - Soffre le sfuriate di Letizia e Djuricic che lo saltano spesso.

Caracciolo 5 - Diabatè gli crea non pochi problemi grazie all’imponente mole fisica.

Vukovic 6 - Il migliore della retroguardia scaligera, tiene come può i suoi a galla.

Souprayen 5 - Spinge meno del solito ma soprattutto si fa puntualmente saltare da Brignola.

Romulo 6 - Serve a Cerci un pallone d’oro che l’ex Roma non sfrutta a dovere. Dà sempre l’impressione di poter cambiare la partita.

Calvano sv - Meno di mezz’ora in cui non riesce ad entrare in partita. Dal 27’ Felicioli 5.5 - Entra a gara in corso ma l’impatto con la partita non è dei migliori.

Buchel 5.5 - Tanto sacrificio in entrambe le fasi di gioco, costringe spesso gli avversari al fallo.

Valoti 5 - Inconsistente per tutto il primo tempo, Pecchio lo sostituisce nell’intervallo. Dal 45’ Petkovic 6- Entra con la voglia di segnare e lo fa dopo poco ma viene fermato dal fuorigioco di Cerci.

Verde 6 - Prova, come può, a mettere in difficoltà la difesa giallorossa ma spesso predica da solo nel deserto.

Cerci 5.5 - Ha sui piedi un paio di buone occasioni ma non le sfrutta come dovrebbe. Dal 65’ Fossati 5.5- Entra quando il risultato è già compromesso, può fare ben poco.