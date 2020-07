Le pagelle del Verona - I cambi di Paro rivoluzionano la gara. Pessina, un gol europeo

Hellas Verona-Parma 3-2 al 90'

Silvestri 6 La prima di Kulusevski è una perla imprendibile. Sul 2-2 forse pecca, non riuscendo a spingere bene nella respinta mandata poi in rete da Gagliolo.

Rrahmani 6 Paga di fisico e rapidità sullo stretto sul gol di Kulusevski ma quella è natura e non può farci granché. Per il resto si fa sentire su una traversa in attacco e riemerge nella seconda frazione.

Gunter 6 Tutto sommato riesce a risollevare un primo tempo incerto con una gara di sudore, fatica ma di buoni interventi nella ripresa. Quello in tandem con Rrahmani su Kulusevski è salvifico.

Dawidowicz 5 D'Aversa chiede a Kulusevski di puntarlo, lui ubbidisce ed esegue. Sostituisce Kumbulla ma per quanto visto in serata, non regge il confronto col gioiello ambito dalle grandi. (dal 46' Empereur 5.5 Meglio del collega ma i dirimpettai sono di quelli che metton brividi. Dalla sua parte il Parma prova spesso a sfondare)

Faraoni 6 Gioca una gara di spinta e convinzione, sempre col piede sull'acceleratore. Sul gol di Gagliolo, però, rispetta sin troppo alla lettera il dogma del distanziamento sociale.

Amrabat 6.5 Parte con la bacchetta da direttore d'orchestra, cala alla distanza ma vederlo giocare è un piacere. Meno tocchi, meno tacchi e più sostanza quando serve.

Veloso 6 Non ha l'ispirazione delle grandi serate ma è uno dei trascinatori silenziosi di un Verona che ora sogna in grande. Un mancino da Champions League.

Dimarco 5 Prima da titolare, peraltro contro il passato parmense. Non supporta Dawidowicz in copertura difensiva e i cross mancini stavolta sono più imprecisi della sua acconciatura di serata. (dal 46' Lazovic 6 Col suo ingresso, la mancina dell'Hellas cambia espressione e volto: spinge e mette in sofferenza Laurini e Darmian)

Verre 6.5 Seconda punta, falso nueve, copre due posizioni differenti ma nel primo tempo fa poco. La ripresa è l'altra metà della luna, l'assist per Pessina un cioccolatino meraviglioso. (dall'84' Badu sv)

Borini 5.5 Del pacchetto avanzato del Verona è quello che incide meno. Tanto movimento per una delle seconde punte più volitive del calcio italiano. Stavolta non basta. (dal 65' Pessina 6.5 Vede il pallone del 3-2 cadergli lento davanti agli occhi. Una palla dove c'è scritto Europa sopra, pesante come un macigno: è freddo e glaciale nel segnare)

Di Carmine 6 Prende un rigore con l'esperienza di Bruno Alves, per fallo di Bruno Alves. Si ferma sul rigore, e chissà perché: strategia per studiare Sepe? Chissà. Nel caso, funziona. (dal 46' Zaccagni 7 Il suo ingresso in campo mette la partita nel frullatore: non dà riferimenti al Parma, il gol è una parabola da museo. Poi tanta spinta e brio che i ducali soffrono.)

Paro 7 L'uomo di Gasperini e di Juric, vice dell'allenatore dell'Hellas Verona, passa una gara in piedi, a dettare i movimenti ai suoi difensori. Poi i cambi decidono la partita. C'è la mano del boss, chiaro, ma la faccia ce la mette nel modo giusto.