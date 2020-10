Le pagelle del Verona - Gatto Silvestri salva l'Hellas, Kalinic lotta. Lovato alza la diga

Juventus-Hellas Verona 1-1 al 90'

Silvestri 7 - Il primo vero intervento lo compie al 20’ del primo tempo, mettendo i guantoni sul tiro di Bernardeschi. Si spaventa sulla traversa di Cuadrado, per il resto del match si fa trovare sempre pronto. Imparabile il gol di Kulusevski, ha poche colpe. Nel finale si inventa due interventi clamorosi che salvano il risultato.

Ceccherini 6 - Tolta qualche sbavatura dovuta alla linea alta, gioca una partita di sacrificio e grande attenzione. Aggredisce molto bene i giocatori bianconeri. (Dal 55’ Magnani 6 - Entra bene in campo, nonostante Kulusevski in giornata si difende con le unghie e con i denti).

Lovato 7 - Non soffre quasi mai, nemmeno nel miglior momento della Juve. Anticipa tutto e tutti, non si fa mai sorprendere. Da applausi anche in lettura, annulla quasi tutte le giocate offensive della squadra di Pirlo.

Empereur 6 - Un po’ vecchia maniera su Dybala, cerca di impedire giocate e ripartenze con tutte le armi a sua disposizione. Sbaglia qualcosa in fase di impostazione, nel primo tempo dà anche una mano in attacco.

Faraoni 6 - Sbaglia pochissimo, soprattutto in fase di costruzione. Scelte semplici, ma sempre efficaci: quando trova spazio prova anche ad affondare. Peccato per la giocata che porta al gol della Juventus, in quel momento perde la rotta con i dribbling di Kulusevski.

Vieira 6 - Probabilmente uno dei più stanchi a fine partita, corre tanto soprattutto dopo l’uscita della prima punta. Diversi errori per via della stanchezza, ma non molla mai.

Tameze 6,5 - Forza fisica impressionante. Quando trova campo spinge e si inserisce, diventando un attaccante aggiunto. Bene anche in lettura, nel primo tempo anticipa chiunque. Sfinito, corre per due. (Dal 51’ Ilic 6 - Nel finale spreca un paio di buone occasioni in contropiede, ma porta a casa una prestazione sufficiente).

Lazovic 6 - Si accende ad intermittenza, ma quando prova la giocata riesce sempre a saltare il marcatore. Più in difesa che in attacco, Cuadrado lo costringe a rimanere basso.

Colley 6,5 - Nel primo tempo fa la differenza, ma il VAR gli annulla un gol per pochi centimetri. Con il passare dei minuti cala, ma aiuta comunque la squadra in fase di non possesso. Se gli capita il pallone calcia senza pensarci due volte.

Zaccagni 7 - Partita strepitosa. I paragoni con Riquelme forse sono un po' azzardati, ma il passaggio di mezzo esterno per Favilli vale il voto in pagella. Quando trova spazio affonda anche, portando fuori marcatura i centrocampisti bianconeri.

Kalinic 6,5 - Ingaggia un duello interessante con Bonucci, ma fa reparto da solo: calamita ogni pallone che spiove dalle sue parti, mette in difficoltà i centrali bianconeri. Non ha ancora i 90’ nelle gambe, ma ha voglia di tornare protagonista dopo troppe delusioni. (Dal 55’ Favilli 7 - Entra in campo col piglio giusto e trova subito il gol. Sfortunatissimo, esce dopo soli sette minuti: il suo ingresso però regala un punto al Verona). (Dal 63’ Barak 6 - Nulla di particolare da segnalare, ma si sacrifica moltissimo e aiuta a fare densità in mezzo al campo).

Ivan Juric 6,5 - La prepara bene, anzi benissimo. Squadra corta e aggressiva, per larghi tratti del match i suoi dominano e controllano il possesso del pallone. Deve ritrovare qualche meccanismo, ma ancora una volta strappa punti ai bianconeri. Peccato per la mancata vittoria, ma il Verona di Juric è tornato.