Le pagelle del Verona - Silvestri miracoloso, Pessina bomber. Male Tutino

Lecce-Verona 0-1 (81' Pessina)

Silvestri 6,5 - Poco impegnato dal Lecce nel primo tempo, mantiene la giusta concentrazione fino a salvare il risultato con un miracolo su Mancosu nel finale di gara.

Rrahmani 6,5 - Le palle alte sono tutte sue, in area locale e anche in quella ospite. Impegna Gabriel dopo pochi minuti e controlla la fascia con grande personalità.

Kumbulla 6,5 - Il partner giusto per Rrahmani. Bada al sodo con ottime chiusure, annullando gli attaccanti avversari con tempismo ed efficacia. Colpisce col braccio un tiro di Shakhov a inizio ripresa, ma è bravo a mantenere l’arto attaccato al corpo senza provocare il calcio di rigore (Dal 78’ Bocchetti 6 - Il suo curriculum internazionale aiuta il Verona a portare a casa la vittoria nel finale del match).

Gunter 6 - Sostituisce lo squalificato Dawidowicz senza farlo certo rimpiangere. Difficile farlo, visto che il collega polacco era stato espulso dopo una manciata di minuti alla prima causando pure un rigore.

Faraoni 6 - Ci prova con un bel destro da fuori nel primo tempo, giocando una gara di grande dinamismo sulla fascia destra in entrambe le fasi.

Henderson 6,5 - Il giovane centrocampista scozzese annulla Tachtsidis escludendolo dal gioco nel primo tempo e coi suoi inserimenti riesce spesso a creare superiorità numerica nella metà campo dei giallorossi. Peccato per il tiro malamente svirgolato da buona posizione prima della sostituzione (Dal 73’ Pessina 7 - Entra e segna. Merita un 7 perché in neanche 20 minuti regala al Verona tre punti preziosi, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto).

Veloso 6 - Ha il piede caldo e, dopo il gol su punizione della passata giornata, ci riprova da fermo nel primo tempo. Palla alta, ma le sue geometrie in mediana sono già fondamentali per Juric.

Lazovic 6,5 - Va vicino all’1-0 con un buono spunto sulla fascia nel primo tempo, poi mette il suo zampino nell'azione del gol partita firmato da Pessina.

Amrabat 6 - Esordisce dal 1’ con grandi aspettative, ancora non ha i 90 minuti nelle gambe, ma la sua intelligenza tattica si rivela potenzialmente utile per questa stagione.

Zaccagni 7 - Tanta voglia di rivincita dopo la sostituzione obbligata col Bologna, si vede subito che Zaccagni è il giocatore che può accendere la luce dell’Hellas Verona. Colpisce un palo ed è sicuramente il protagonista principale del match insieme a Pessina, al quale fornisce non a caso l'assist dell'1-0.

Tutino 5,5 - Si muove molto e cerca di dialogare coi trequartisti negli inserimenti, ma manca di lucidità e finisce per non impegnare quasi mai la difesa avversaria (Dal 58’ Verre 6,5 - Juric lo getta nella mischia per togliere qualsiasi punto di riferimento al Lecce. L'ex Perugia ci riesce e lo ripaga con un velo, quello per Pessina, che vale almeno mezzo gol e un punto e mezzo per gli scaligeri).