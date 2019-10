Le pagelle del Verona - Silvestri quasi insuperabile. Verre, che personalità

Hellas Verona-Sassuolo 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hellas Verona-Sassuolo 0-1

Silvestri 7 - Il migliore in campo per distacco nel primo tempo, con tre interventi decisivi. Prima la parata su Boga, poi il doppio intervento su Berardi. Non può nulla sulla bellissima conclusione di Djuricic

Rrahmani 6 - Nel primo tempo Boga è una spina nel fianco, poi col passare dei minuti il difensore del Verona prende le misure all'attaccante del Sassuolo.

Kumbulla 6,5 - Prende un giallo dopo 5 minuti, ma continua a giocare senza preoccuparsi. Ne viene fuori un'ottima partita, sempre attento e preciso. Ha la meglio nel duello personale con Defrel. (Dall'82' Stepinski S.V)

Günter 5 - Rispetto al suo compagno di reparto, il cartellino giallo preso dopo 10 minuti pesa e non poco, soprattutto perché dalla sua parte attacca uno scatenato Berardi. (Dal 55' Dawidowicz 6 - Entra bene in partita, e complice anche il calo dell'attacco del Sassuolo, su tutti quello di Berardi, disputa una gara tranquilla.)

Faraoni 6,5 - Macina metri sulla fascia, crea pericoli con i suoi cross. Ad inizio ripresa sfiora il gol, ma il pallone si stampa sul palo.

Pessina 5 - Nella ripresa si divora letteralmente il gol del pareggio, calciando malissimo sull'assist perfetto di Salcedo. Un errore pesantissimo ai fini del risultato.

Amrabat 6 - Un po' meno concreto del solito, ma è sempre incontenibile in mezzo al campo. Corre per 90 minuti senza sosta, anche per questo arriva stanco al momento della conclusione.

Lazovic 5,5 - Dalla sua parte il Verona attacca meno, anche perché Toljan fa buona guarda.

Verre 6,5 - Chiamato al non facile compito di sostituire, almeno per quel che riguarda gli assist per i compagno, l'infortunato Veloso, il centrocampista dell'Hellas risponde presente. Ad inizio ripresa sfiora il pareggio, ma la sua conclusione viene fermata dal palo. Rispetto al portoghese è decisamente più veloce palla al piede, una dote importante soprattutto quando il Verona attacca in contropiede. (Dal 73' Salcedo 6 - Entra bene in partita, serve un assist fantastico a Pessina ma il centrocampista dell'Hellas si divora il gol).

Zaccagni 6 - Si muove bene fra le linee, cresce nella ripresa e dialoga bene con Verre. Manca forse lo spunto finale, ma la sua gara resta positiva

Di Carmine 6 - Ha una buona occasione in avvio di primo tempo. Ottima la girata, da attaccante vero, meno la conclusione.