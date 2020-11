Le pagelle del Verona - Silvestri solo contro tutti, Zaccagni imprendibile. Kalinic non punge

MILAN - HELLAS VERONA 2-2

Marcatori: 6’ Barak (V), 19’ aut. Calabria (M), 27’ aut. Magnani (V), 94' Ibrahimovic (M)

Silvestri 7 - Monumentale. Salva tutto quello che può, si inventa due parate clamorose su Hernandez. Alza il muro finché può, ma la difesa non lo aiuta nel finale. Nessuna responsabilità sulle due reti subite.

Ceccherini 6 - Di testa è praticamente insuperabile, si rende pericoloso anche in fase offensiva. Bene anche nei minuti finali, aiuta tutto il reparto a respingere gli assalti dei padroni di casa.

Lovato 5,5 - Ingaggia un bel duello in velocità con Leao, ne esce spesso vincitore. Nel finale cala dal punto di vista mentale, inutile il calcetto a Kessié dentro l’area di rigore.

Magnani 6,5 - Si piazza su Ibrahimovic e lo anticipa in ogni modo consentito dal regolamento, segue lo svedese come un’ombra. Deviazione sfortunata sulla conclusione di Kessié, ma la prestazione rimane al di sopra della sufficienza. (Dal 73’ Cetin 5,5 - Soffre il forcing finale dei padroni di casa, non tiene Ibrahimovic).

Lazovic 5,5 - Aiuta molto in fase di non possesso e si sacrifica parecchio, ma spinge meno rispetto al solito. Troppe disattenzioni, soprattutto in ripartenza.

Dawidowicz 6 - Lotta e scalcia in mezzo al campo, spesso ripiega in fase difensiva per evitare pericoli maggiori pericoli. Esce per via di un problema fisico. (Dal 63’ Tameze 5,5 - Non riesce a fare densità, perde diversi contrasti in mezzo al campo).

Ilic 5,5 - Probabilmente è uno dei pochi in casa Verona a non brillare. Si schiaccia troppo e il risultato è evidente: manca troppo, soprattutto quando c’è da portare uomini in area rossonera. (Dal 69’ Udogie 6 - Buon ingresso in campo, fa il suo senza strafare).

Dimarco 6 - Nel primo tempo è uno dei migliori, insieme a Zaccagni crea pericoli costanti sulla catena di sinistra. Nella ripresa si divora un gol praticamente fatto, ma si sacrifica durante tutti i 90’.

Barak 7 - Nei primi 20’ rende la vita infernale al Diavolo: corsa, percussione centrale e un paio di giocate da non sottovalutare. Segna anche il gol che apre la partita, quando sente il profumo d’autunno diventa imprendibile.

Zaccagni 7 - È in un momento d’oro. Ogni pallone che tocca va dove vuole, diventa una scheggia impazzita che complica la vita al Milan dal primo al novantesimo. Segna il gol che decide la partita, ma la Lega lo valuta come autorete.

Kalinic 5,5 - Dopo pochi minuti sfiora il classico dei gol dell’ex, ma Donnarumma si distende e gli nega la gioia del gol. Da quel momento in poi lo servono pochissimo, lui si fa vedere ancora meno. (Dal 64’ Colley 5,5 - Si vede pochissimo, non riesce mai ad incidere).

Ivan Juric 6,5 - Allarga e comprime l’aria con le mani per poter telecomandare i suoi dalla panchina. Imbriglia un’altra partita e la rende complicata, ormai il suo Verona non è più una sorpresa.