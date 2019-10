Le pagelle del Verona - Veloso MVP. Kumbulla-gol, Amrabat instancabile

Hellas Verona-Sampdoria 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hellas Verona-Sampdoria 2-0

Silvestri 6,5 - Pochi interventi, ma è sempre a tetto. Si supera su Caprari nella ripresa, quando vede all'ultimo secondo la conclusione dell'esterno offensivo della Samp e riesce a metterla in angolo.

Rrahmani 6,5 - Nessun rischio, nessuna sbavatura. Gara perfetta di tutto il reparto difensivo.

Kumbulla 7 - Trova il suo primo gol in serie A. Già questo potrebbe bastare per un voto alto, ma visto che il suo mestiere è fare il difensore, al gol aggiunge anche una marcatura perfetta su un certo Fabio Quagliarella.

Günter 6 - Non sbaglia praticamente niente, come del resto i suoi compagni di reparto.

Faraoni 6,5 - Lascia un solco sulla fascia, corre per 90 minuti arrivando spesso e volentieri al cross.

Amrabat 7 - Solita prestazione di sostanza e qualità, ormai non è più una sorpresa. Lotta su ogni pallone, corre per tutto il campo

Veloso 7,5 - Geometrie in mezzo al campo, letale da calcio piazzato: assist perfetto per il colpo di testa di Kumbulla. Su calcio di punizione è una sentenza, anche se la rete del raddoppio gialloblù arriva con la partecipazione di Murru, che tocca di testa e manda il pallone nella porta sbagliata.

Lazovic 6 - La catena sulla sinistra funziona bene, con l'esterno dell'Hellas che arriva spesso al cross. Il giallo preso a metà del primo tempo costringe Juric alla sostituzione per non rischiare.(Dal 58' Vitale 6 - Entra bene in partita, gioca bene ad aiuta la squadra a conquistare la vittoria)

Pessina 6,5 - Bene in entrambe le fasi. Prima di uscire, nel finale, guadagna il calcio di punizione che porta al raddoppio del Verona. (Dall'86' Henderson S.V)

Salcedo 6,5 - Per la prima volta gioca titolare in serie A ma sembra un veterano in campo. Nel primo tempo è una vera e propria spina nel fianco per la difesa blucerchiata. (Dal 70' Verre 6 - Entra e porta il suo contributo alla squadra.)

Stępiński 6 - Ci prova in tutti i modi ma, anche per imprecisione, non riesce a trovare il gol.