Le pagelle del Viktoria Plzen - Chory decide, Kovarik è l'incubo di Santon

Hruska 6 - Può ben poco sul colpo da biliardo di Under. Perlopiù inoperoso nella prima frazione, non è chiamato poi a nessuna parata particolarmente impegnativa.

Havel 6,5 - Spinge molto sulla corsia mancina, arrivando spesso al cross e a volte addirittura al tentativo personale da fuori.

Hejda 6 - Buon posizionamento in difesa, difficilmente si fa sorprendere stasera. Prestazione sufficiente, complice anche lo spento attacco avversario.

Hubnik 6,5 - Spesso e volentieri deve arrivare lui a metterci una pezza. Roccioso, difende bene e si rende pericoloso anche in avanti sui calci d'angolo a favore.

Limbersky 6 - A volte Kluivert gli scappa via, per questo mezzo punto in più. A parte questo fa il suo e, anzi, in un paio di circostanze chiude benissimo la diagonale risultando provvidenziale.

Prochazka 6 - Se la cava bene a fare da schermo, ma anche nella costruzione non sfigura. Prestazione sufficiente.

Hrosovsky 6,5 - Qualità e quantità in mediana, regala un paio di strappi interessanti che creano qualche problema alla difesa giallorossa.

Kopic 6,5 - Autore dell'assist del temporaneo 1-0, si fa sempre trovare pronto sulla fascia. Buona spinta, anche se contro Kolarov non è mai facile. Dal 71' Petrzela 6,5 - Entra bene, mette un pallone splendido a Kovarik in occasione della rete del 2-1.

Cermak 7 - E' una via di mezzo tra un trequartista e un centrocampista, è il primo a dare sostegno all'azione offensiva, cercando di dare ampiezza. Si muove tanto e bene, fornendo una prova da protagonista. Dall'81' Horava s.v.

Kovarik 7,5 - Un gol lo segna, un altro quasi. Ma quell'azione pure si trasforma in un gol. Sulla fascia sinistra fa ciò che vuole, giganteggia, umiliando praticamente Santon, sorprendendolo ad ogni azione, andandogli spesso via. Il migliore in campo stasera, l'incubo di Santon per stanotte.

Chory 7 - Fa tanto movimento in area, attacca sempre lo spazio e i suoi 198 centimetri lo rendono incontrastabile sulle palle alte. E' prorpio di testa che arriva la rete decisiva. Molto generoso, inoltre, è il punto di riferimento del Viktoria Plzen. Non fa rimpiangere Krmencik. Dall'87' Reznicek s.v.