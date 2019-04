Le pagelle dell'Ajax - De Ligt è un muro, Van De Beek il migliore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Onana 6 - Avventuroso nelle uscite, soprattutto quando la sua difesa non lo protegge. Bravo tra i pali, meno con i piedi, non deve compiere grandi parate.

Veltman 6,5 - In fase difensiva non ha quasi mai problemi, chiude quando deve. Poi prende un giallo rivedibile per un errore gratuito.

De Ligt 7 - Continua a battere record e mietere grandi prestazioni. Sempre in anticipo, costantemente alla ricerca della giocata più intelligente.

Blind 7 - Dopo gli anni al Manchester United sta vivendo una seconda giovinezza, probavbilmente aiutato dal giovane compagno.

Tagliafico 6,5 - Si prende un giallo quasi subito, ma la sua spinta si fa sentire. Ci prova anche in attacco, andando vicino al gol.

Schone 6,5 - Calamita quasi tutti i palloni e poi corre verso la trequarti, pronto a battagliare nuovamente. Quasi inesauribile, non è felice al momento del cambio (dal 65' Mazraoui 6 - Collante a centrocampo, riesce a galleggiare bene senza soffrire).

De Jong 7 - I palloni persi dal centrocampista - prossimo acquisto del Barcellona - si possono contare sulle dita di una mano. Forse anche meno. Così come i passaggi sballati, d'altro canto. Difensivamente è quasi insuperabile.

Ziyech 7 - Trova un corridoio da mille e una notte, spedendo in porta Van de Beek. Una spina nel fianco, non viene quasi mai preso dai difensori avversari (dall'87' Huntelaar s.v.).

Van de Beek 7,5 - Gol a parte, fa da collante fra centrocampo e attacco in una maniera straordinaria. Un po' troppo egoista quando può servire Neres per il possibile - ma non realizzato - 0-2.

Neres 6 - Il meno ispirato dei tre dietro Tadic, in un paio di occasioni è troppo prevedibile. Ha sul piede il pallone del raddoppio, lo spedisce sul palo anche in maniera sfortunata

Tadic 6 - Partita di sacrificio e con poche occasioni, volendo escludere una sorta di parapiglia in area a cui non riesce a imprimere il proprio marchio. Così prova a fare l'uomo assist, ma Neres non trova il bersaglio grosso.