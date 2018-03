Le pagelle dell'arbitro Mariani - Promosso, gestisce bene gli episodi

© foto di Federico De Luca

Giudizio positivo per Mariani, direttore di gara ieri sera in occasione di Juventus-Atalanta. "Amministra bene i cartellini, giusta l'espulsione per Mancini", scrive oggi la Gazzetta dello Sport in edicola. Per Tuttosport, Maurizio Mariani gestisce bene gli episodi critici, mentre per il Corriere dello Sport con Benatia e De Roon il direttore di gara della sezione di Aprilia è stato troppo buono: "Potrebbe scapparci il rosso per Benatia e De Roon, ma può bastare anche il giallo".

Di seguito le votazioni.

Gazzetta dello Sport - 6.5 in pagella

Tuttosport - 6

Corriere dello Sport - 6