Le pagelle dell'Arsenal - Disastro generale, si salva solo Iwobi

© foto di Imago/Image Sport

CHELSEA-ARSENAL 4-1 - 50' Giroud, 59' Pedro, 65' rig. e 73' Hazard, 70 'Iwobi

Cech 6 - Quattro gol al passivo in una finale, nell'ultima partita della sua carriera. Ci sono adii migliori, ma può davvero poco su questa disfatta

Sokratis 5 - Nel secondo tempo il Chelsea sfonda spesso dalle sue parti.

Koscielny 4.5 - Si fa sorprendere da Giroud in occasione del primo gol. Da quel momento la sua serata è un incubo.

Monreal 5 - Come i compagni di reparto, gli ultimi 40 minuti di partita sono un calvario nel quale Giroud, Pedro e Hazard compaiono da tutte le parti. (dal 67' Guendounzi sv)

Maitland-Niles 4 - Parte benino, viene travolto anche lui nella ripresa e contribuisce all'affondamento dall'Arsenal procurando il rigore dello 0-3.

Torreira 5 - Finisce nel tritacarne, esce in lacrime. (dal 68' Iwobi 7 - Entra e dopo due minuti segna un gol stupendo, che regala una vana illusione ai suoi).

Xhaka 5.5 - Ci prova a inizio gara scheggiando la traversa. Anche lui alla fine si ritrova in una nave che affonda.

Kolasinac 5 - Zero affondi, Azpilicueta lo controlla senza problemi.

Ozil 4 - Genio e sregolatezza da sempre. Questa sera è stato solo sregolatezza. (dal 79' Willock sv).

Lacazette 4.5 - Fa venire uno spavento ai tifosi del Chelsea per un contatto in area con Kepa, prova anche la conclusione ma non è mai realmente pericoloso.

Aubameyang 4 - Annullato da David Luiz, perde malamente il pallone del 3-0.