Le pagelle dell'Arsenal - Iwobi-Mkhitaryan all'altezza. Aubameyang sciupone

Risultato finale: Chelsea-Arsenal 3-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cech 6.5 - Giustiziato due volte senza diritto di replica, evita che il passivo sia più amaro con una serie di interventi decisivi.

Bellerin 6 - Con le sue sovrapposizioni mette più volte in difficoltà Alonso, peccato che i suoi cross vengano spesso rifiutati dai compagni. Prestazione non ineccepibile in fase di contenimento, ma il plus-minus è positivo.

Mustafi 5 - Gabbato da una semplice finta di Morata in occasione della seconda capitolazione dei Gunners. Al 78' trebbia Hazard con un intervento da tergo in scivolata: giallo tendente all'arancione.

Sokratis 5.5 - Meno peggio del compagno più esperto nel campionato inglese, il greco comunque partecipa alla gestione poco intelligente della linea difensiva di Emery.

Monreal 6 - Tampona l'emergenza sulle corsie di Emery con un recupero in extremis mettendo in campo una prova completa. Ottima soprattutto in fase di spinta, dove spesso guadagna il fondo o duetta con Iwobi in maniera produttiba

Guendouzi 6 - Personalità da vendere per il ragazzino di Poissy, che gioca a testa alta come i predestinati. Non esente da qualche errore in fase di costruzione, di fianco al più esperto Xhaka appare comunque il più navigato dei due per le decisioni che prende.

Xhaka 5 - Vestito da Willian con un sombrero, lo svizzero si segnala giusto per il cartellino giallo quotidiano rimediato al 27'. Venti minuti prima di lasciare la contesa: Emery, infatti, decide di lasciarlo negli spogliatoi all'intervallo. Dal 55' Torreira . Entra quando l'Arsenal è in riserva e non contribuisce a gestire il pallone come sarebbe opportuno sotto gli assedi del Chelsea.

Mkhitaryan 6.5 - Al 32' prosegue la maledizione in zona gol ciabattando un rigore in movimento, ma cinque minuti più tardi si redime segnando il gol del riscatto. Dopo il quale firma il passaggio chiave per il 2-2 provvisorio. Ci crede fino all'ultimo, sua la sponda di testa per il quasi gol di Ramsey.

Ozil 5 - All'8' va in scena il film della sua partita: inserimento in area intelligente e interno mancino svogliato che si perde sul fondo a sprecare il vantaggio. Dal 68' Ramsey 6 Il gallese va due volte vicino al bersaglio grosso nel giro di venti e rotti minuti. Notizia che rende ancora più misteriosa la sua esclusione dall'undici titolare.

Iwobi 7 - E' il migliore dell'Arsenal in fatto di continuità: con la sua tenacia riesce spesso a guadagnare il fondo per poi offrire palloni interessanti ai compagni. Mkhitaryan sfutta al 37', poi 4 minuti più tardi gli restituisce il favore. Dal 75' – Lacazette 5.5 Inserito da Emery per aumentare la presenza offensiva, con un retropassaggio sconsiderato avvia l'azione del 3-2 del Chelsea.

Aubameyang 5 - Si divora l'impossibile, a partire dal tiro alto che precede di qualche minuto il raddoppio del Chelsea. Si ripete a uno dal gong di fine primo tempo, strusciando malamente il potenziale tris. Quando gonfia la rete viene pizzicato in offside.