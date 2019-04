Le pagelle dell'Arsenal - Koscielny è un muro, ma anche Cech fa il suo

© foto di www.imagephotoagency.it

Cech 6,5 - Clean sheet, da quanto non accadeva in trasferta. Il merito è anche suo: strepitoso sul rimpallo sfortunato di Monreal per evitare l'autogol.

Sokratis 6,5 - Ottima tenuta difensiva per tutti i novanta minuti. Scala sempre bene sulla fascia, rimanendo comunque attento a non dare spazi centralmente.

Koscielny 7 - Dimostra grande efficacia nelle chiusure difensive. In tutti i modi lui ci arriva. Schermato dagli altri due centrali, fa ancor più bella figura. Un muro.

Monreal 5 - Nel primo tempo si fa sorprendere un paio di volte alle spalle. Nella ripresa sfiora l'autogol con una reazione col piede debole sbagliata su cross di Mario Rui.

Maitland-Niles 6,5 - Ha gamba, sicuramente più potente di quella di Ghoulam reduce da infortuni. Un paio di spunti positivi e grande abnegazione anche nelle diagonali.

Torreira 6 - Meno brillante rispetto alla super-prova dell'Emirates, ma sempre utile alla causa con il suo lavoro di diga a schermo della difesa.

Xhaka 6 - Pulisce tanti palloni e fa da scudo anche lui alla difesa. Tiene compatti i reparti, era in dubbio ma gioca discretamente.

Kolasinac 6,5 - Sulla fascia fa spesso e volentieri ciò che vuole. Trova la forza per sfondare anche nella ripresa.

Ramsey 6 - Solo mezzora, poco più, in campo. Oscilla bene tra le linee, poi deve fermarsi per un infortunio. Dal 34' Mkhitaryan 5,5 - Si muove così così, a tratti si nasconde, ma quando riappare non sbaglia le giocate.

Lacazette 6,5 - Sfrutta l'errore di Meret e trova la rete da calcio di punizione. Fa un ottimo lavoro per la squadra, combina coi compagni, ma non si rende pericoloso chissà quanto. Decisivo comunque e tanto basta.

Aubameyang 6 - Sfrutta spesso la sua velocità, ma Chiriches fa buona guardia spesso su di lui.