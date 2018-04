Le pagelle dell'Arsenal - Mkhitaryan ex spietato, Aubameyang stecca

Risultato finale: Manchester United-Arsenal 2-1

Ospina 6 - Salvato due volte dall'amico palo, non può nulla sul tocco ravvicinato di Pogba. Sfiora appena con le dita l'imparabile colpo di testa di Fellaini che sancisce la capitolazione.

Bellerin 5.5 - Trova un cliente indiavolato come Young sulle sue orme, in un duello dal quale ne esce con le ossa rotte. Vedere gli highlights per credere.

Mavropanos 6 - Il duecentesimo giocatore lanciato da Wenger nella sua esperienza di 22 anni all'Arsenal migliora a vista d'occhio con l'invecchiare della gara. Considerando che fino all'altro ieri la Premier la vede solo in Tv, non c'è male.

Chambers 5.5 - Gestione della gara ampiamente sufficiente, manca però nella lettura delle due situazioni che costano la sconfitta.

Kolasinac 5.5 - Supera la metà campo raramente, inchiodato com'è alla linea della sua area da Valencia e Lingard. Non la miglior situazione per un terzino con propensione prettamente offensiva come lui. Dal 65' Monreal 5.5 Entra in fretta e furia in campo per sostituire il compagno infortunato, ma col passare dei minuti nessuno può constatare il suo impatto a gara in corso.

Maitland-Niles 6.5 - Ottima prova per il duttile giocatore inglese, elemento buono per tutte le stagioni. Stasera pregevole l'interpretazione del ruolo di centrocampista con licenza di offendere.

Xhaka 6 - Da un suo recupero palla in zona alta nasce l'1-1 di Mkhitaryan. Al tramonto di tempo finisce, suo malgrado, nel poster della partita, con Fellaini che lo sovrasta prima di sbattere a rete il 2-1.

Mkhitaryan 7 - Per non essere al cento per cento della forma, l'armeno sciorina una prestazione di livello. Conosce a menadito ogni zolla di Old Trafford e da ex spietato applica la dura legge del gol ai vecchi compagni: splendido il diagonale chirurgico che va in buca d'angolo per il pari momentaneo. Dal 76' Willock sv .

Nelson 6 - Ottima gara per il classe '99 di Elephant and Castle, che dimostra di saper trattare la palla ma anche potersi sacrificare in fase di non possesso palla. Dal 64' Welbeck 6 Almeno ci prova, pur facendo solo il solletico a De Gea.

Iwobi 5.5 - In ombra per larghi tratti della gara, lui giovane vecchio che stasera ha voluto lasciare gentilmente la scena ai nuovi gunners che avanzano.

Aubameyang 5 - Contributo al gioco rasente allo zero per il gabonese, poco incline al dialogo con i tre trequartisti. In area, nell'unica chance capitatagli, non morde.