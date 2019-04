Le pagelle dell'Arsenal - Ramsey, tecnica e gol. Lacazette è completo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cech 6 - Non ha chissà quanto da intervenire perché il Napoli non trova quasi mai lo specchio della porta quando calcia. Attento comunque sulle uscite.

Sokratis 6,5 - Spesso è costretto ad usicre in marcatura sulla fascia, ma lo fa sempre coi tempi giusti. Ottima prestazione.

Koscielny 6,5 - Era in dubbio, ma Emery sa quanto è importante e il capitano lo dimostra pure stasera. Un muro in difesa, sempre ben posizionato e pulito nelle chiusure.

Monreal 5,5 - In un paio di occasioni si fa sorprendere alle spalle, a volte anche con palloni in verticale. Specie nella ripresa non è attentissimo.

Maitland-Niles 6,5 - Partita di grande sostanza, ma anche piena di qualità. Un treno sulla fascia, va su e giù. E solo Meret gli nega la gioia del gol nel secondo tempo.

Torreira 6,5 - La standing ovation a fine partita la dice lunga sull'importanza del suo fortunato gol. Trova una deviazione e sigla il 2-0, ma è bravo a pressare con caparbietà su Fabian per rubargli il pallone. Di fatto fa tutto lui in quell'azione che vale la rete: mica poco. Dal 77' Elneny s.v.

Ramsey 7 - E' l'uomo più tecnico della mediana e si vede. Partecipa praticamente a tutte le azioni dell'Arsenal, ha il merito di aprire le marcature e va pure vicino alla doppietta. La Juve osserva e si frega le mani per l'anno prossimo.

Kolasinac 6 - In altre partite è stato più incisivo. Stasera, pur senza brillare, la prova è ampiamente positiva perché con la sua gamba copre bene la fascia e si propone costantemente.

Ozil 6,5 - Il Napoli lo ispira, tant'è che il primo gol con la maglia dell'Arsenal fu proprio agli azzurri, anni orsono. Quando può, quando viene lasciato più libero, inventa calcio. Mette lo zampino nella prima rete. Dal 66' Mkhitaryan 6,5 - Entra bene, sfrutta molto gli spazi. Confeziona due cioccolatini: uno per Ramsey, l'altro per Aubameyang, ma nessuno li scarta.

Lacazette 6,5 - E' un attaccante completo, perché lega anche il gioco e sa quando allargarsi per far spazio agli inserimenti dei compagni. Sua l'imbucata da cui nasce l'1-0 dell'Arsenal. Una macchia: la conclusione lisciata a botta sicura nel primo tempo. Dal 66' Iwobi 6 - Gioca bene, combina con i compagni e si sacrifica in difesa.

Aubameyang 6 - Tre chance, tutte cestinate. Potrebbe fare di più in zona gol, ma i suoi movimenti sono sempre buoni per la sua squadra. Sufficiente.