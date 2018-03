Le pagelle dell'Atalanta - Decide De Roon, delude Petagna

Risultato finale: Bologna-Atalanta 0-1

Berisha 6 - Nel primo tempo osserva il destro da fermo di Verdi, l'occasione più ghiotta per il Bologna. Mai interventi proibitivi, clean sheet che dà fiducia dopo la batosta contro il Dortmund.

Toloi 6 - Nessun affanno in contenimento, buona intesa con Palomino e Masiello. Nel finale sfiora il raddoppio: dopo una sgroppata per vie centrali inzucca sul cross di Castagne, ma Mirante si supera.

Palomino 6 - Pomeriggio agevole per lui. Chiamato in causa dopo il forfait di Caldara, non lo fa rimpiangere e sorveglia gli avversari di turno, rendendosi protagonista di qualche anticipo.

Masiello 6 - Grande esperienza, se la cava in qualsivoglia frangente, ringhiando sugli attaccanti rossoblu. Il duro colpo nelle battute iniziali non lo condiziona, e sforna la solita prova di gran sostanza.

Castagne 6,5 - S'accende dopo un approccio incerto. Spinta insistente sulla fascia, dà noie a Masina, guadagnando spesso e volentieri il fondo. Cresce alla distanza anche in interdizione.

De Roon 7 - Diversi intercetti, decide la gara con un destro a giro che si deposita nell'angolino. Match winner di una gara che si stava complicando più del dovuto, al netto delle occasioni avute.

Freuler 6 - Dialoga bene con De Roon, alcuni spunti in mediana, cerca anche lo specchio in un paio di circostanze. Continuità ok, sbaglia qualche scelta, ma il suo apporto è prezioso.

Spinazzola 7 - Instancabile, sempre puntuale, in entrambe le fasi. Macina chilometri, crossa, copre con abnegazione, cercando anche la porta. Gasperini può sorridere.

Cristante 6 - Si danna per raccordare mediana e tandem offensivo. Alcune fasi di stallo nella sua prova, ma la sua presenza è tangibile. Produce qualche insidia e cerca sempre di combinare con i compagni. (Dall'80' Barrow s.v.).

Petagna 5 - Non manca, al solito, il suo apporto alla manovra orobica. Concretezza carente: poche iniziative sull'asse con il Papu, nessun tentativo verso lo specchio di Mirante. Nella ripresa Gasperini cerca nuove soluzioni, e gli preferisce Cornelius. (Dal 59' Cornelius 6 - Vicino al gol allo scadere).

Gomez 5,5 - Incomprensibile l'appoggio a Castagne, a tu per tu con Mirante. Prova a rifarsi con un paio d'assoli, che non vanno a buon fine. Rilevato da Ilicic poco dopo l'ora di gioco. (Dal 62' Ilicic 6,5 - Sforna l'assist per la rete di De Roon).