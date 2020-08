Le pagelle dell'Atalanta - Gollini dura un minuto, si salvano in pochissimi

vedi letture

ATALANTA-INTER

Gollini 4,5 - Sfortunatissimo perché è Gosens a ostacolarlo e farlo andare a vuoto sul gol di D'Ambrosio. Dopo sessanta secondi la sua partita è già finita (dal 5' Sportiello 6 Non ha grandissimo lavoro, fa discreta guardia).

Toloi 5,5 - La serata non è semplice, perché Lautaro è sgusciante e appare in buona forma. Un paio di chiusure disperate, qualche sofferenza di troppo.

Caldara 5 - Rimbalza spesso quando Lukaku pianta i piedi e protegge la palla. In un paio di circostanze riesce a cavarsela, ma in generale perde molti duelli.

Djimsiti 5,5 - Il meno sollecitato della difesa, ma è spesso bloccato perché i suoi compagni ballano molto più del solito.

Castagne 5 - Contro il Parma aveva giocato molto bene da centrale, meno da esterno. Con l'Inter fa solo il secondo ruolo, ma senza incidere sulla fascia: anzi, nel mismatch con Young perde malamente il contatto sul 2-0 (dal 60' Hateboer 5,5 - Un po' meglio di Castagne, ma non affonda troppo).

De Roon 5,5 - Prova a combattere in mezzo al campo, ci mette il fisico e prova a non affondare contro i tre dell'Inter.

Freuler 5 - Non è al massimo della forma, si fa vedere pochino e non ha il passaggio facile (dal 60' Malinovskyi 6,5 - Entra con la voglia, ha la velocità e la forza per cambiare qualcosa. Va vicino al gol con due saette).

Gosens 5,5 - Prova qualche guizzo davanti ma non ha grande freschezza, un po' come i compagni di squadra.

Pasalic 4,5 - Quasi invisibile, anche se è l'unico che prova una conclusione verso la porta in un'ora, in spaccata. Per il resto è da Chi l'ha Visto? (dal 60' Muriel 6,5 - Suona la carica negli ultimi dieci minuti. Ma non basta).

Gomez 6 - Porta la croce, cercando anche di cantare. Ma stasera non è per gli usignoli (dal 90' Da Riva s.v.).

Zapata 4,5 - De Vrij è davvero difficile da superare. E lui non lo fa proprio mai. Quando ha i palloni per riaprire la partita li ciabatta o viene recuperato.

Gasperini 5 - Prova a cambiare forse un po' troppo tardi, ma perde la sfida a distanza con Conte.