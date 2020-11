Le pagelle dell'Atalanta - Gollini è da senza voto. Ilicic cambia il mondo dopo otto mesi

LIVERPOOL-ATALANTA 0-2

Gollini s.v. - Nel primo tempo non ha bisogno di intervenire mai, se non per ordinaria amministrazione (e controllare un tiro di Salah).

Toloi 6,5 - Difende con discreta autorità, sebbene dalle sue parti Mané si faccia vedere poco rispetto al solito.

Romero 7 - Palla o altro, si concentra su Origi e non lo molla praticamente mai. Qualche piccolo problema in fase di impostazione.

Djimsiti 7 - Ottimo sia in fase difensiva che in quella propositiva, spesso si sgancia per partecipare all'azione.

Hateboer 7 - Corre molto anche se quando arriva vicino all'area spesso preferisce affidare a chi ha piedi più educati dei suoi. Quando però sovrasta di testa l'avversario regala il 2-0 a Gosens.

De Roon 7 - Pressa qualsiasi cosa abbia il pallone nelle sue zone, spiegando il perché all'andata qualche problema di troppo era evitabile con lui in campo.

Pessina 6,5 - Fa l'incursore alla Pasalic, si vede poco ma dà un equilibrio che all'andata non c'era (dall'84' Miranchuk s.v.).

Freuler 7 - Bravo a cucire il gioco, la BBC gli ha dedicato uno speciale perché è uno dei centrocampisti più sottovalutati d'Europa. Potrebbe anche essere così, ma non a Bergamo.

Gosens 7,5 - Ritorna brillante come spesso gli capita, impegna severamente Alisson con una saetta che il brasiliano deve spedire in angolo. Così deve aspettare il secondo tempo per imprimere il proprio marchio alla partita (dal 75' Mojica s.v.).

Gomez 7 - Tanti tocchi, qualche idea, ripiegamenti per alzare il baricentro. Davanti non punge, così si allarga e dalla sua zolla inventa due cross che portano a due gol.

Ilicic 7 - Rispetto alla sfida contro lo Spezia sembra in netto miglioramento. Rimane comunque impacciato, non incide, ma almeno non sembra svogliato come al Manuzzi. Poi capita di segnare l'1-0 e tutto il mondo ritorna a girare per il verso giusto, a 8 mesi da Valencia (dal 68' Zapata s.v.).