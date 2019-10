Le pagelle dell'Atalanta - Gollini salva difesa che affonda. Malinovskyi ok

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MANCHESTER CITY-ATALANTA 5-1

Gollini 6,5 - Compie un intervento straordinario, uno dei più belli degli ultimi tempi, negando lo 0-1 ad Aguero. Non può nulla sui gol - il rigore è perfetto - toglie le castagne dal fuoco in un paio di occasioni.

Toloi 4,5 - Sterling è cliente duro, difficilissimo contenerlo. Alle volte ce la fa, altre è decisamente meno fortunato (e bravo): il mismatch si vede chiaramente in occasione del 4-1, ma anche quando Aguero gli fa sparire il pallone sul 5-1.

Djimsiti 4,5 - Ha sulla coscienza l'1-1, perché si trova in mezzo e non sa se marcare Aguero oppure guardare il pallone. Poi prende imbarcate come tutta la retroguardia.

Masiello 6 - Raccatta subito un giallo, ne rischia un altro sul rigore (ma viene graziato). Primo tempo discreto, pur se contro avversari di alto livello (dal 46' Pasalic 5 - Ci capisce poco, come un po' tutti nella seconda frazione).

Castagne 5 - Al dodicesimo ha sulla testa l'occasione per l'1-0, dopo una percussione di Gosens sulla destra, ma il suo colpo di testa è impreciso. Sul suo lato è difficile pensare di fermare Sterling.

De Roon 5,5 - Corre, corre, si ferma un secondo, poi corre di nuovo. Pressa ovunque, ma oggi non può fare altro. Retrocesso da difensore, vorrebbe metterci una pezza.

Freuler 5 - Prova a dare un'alternativa nella costruzione, ma spesso viene scavalcato. Segnerebbe il 4-2, ma Ilicic è in fuorigioco.

Gosens 5,5 - Stantuffo sulla sinistra, spesso è in proiezione offensiva: il suo cross potrebbe essere sfruttato al meglio da parte di Castagne.

Malinovskyi 6,5 - Prestazione di spessore, non arrossisce di fronte agli avversari. Gli capita raramente: freddo sul rigore. È il migliore in campo per l'Atalanta, l'unico a non sfigurare.

Ilicic 6 - Pronti, via e sbaglia uno stop che potrebbe mandarlo a tu per tu con Ederson. Si guadagna un rigore, arriva al tiro un paio di volte. (dal 72' Hateboer s.v.).

Gomez 6 - Ha sulle spalle le corse contro la Lazio, partita finita in apnea. Cerca la qualità con passaggi illuminanti, ma non tira mai in porta (dal 46' Muriel 5 - Non viene aiutato dai compagni, c'è solo un passaggio di spessore a Ilicic. Per il resto si nasconde, senza cambiare granché).