Le pagelle dell'Atalanta - Gomez da campione, Gosens bifronte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA 2-0

Gollini 6 - Può solo soffiare quando Orsic, prendendo la mira, colpisce in pieno la traversa. Per il resto è attento, ma non deve compiere grossi interventi.

Toloi 6 - A una certa ferma con le brutte Petkovic, guadagnando l'ammonizione. Di fronte ha il più pericoloso dei croati.

Kjaer 6,5 - Discreta prova di forza, andando a dominare sulle palle alte. Qualche volta Petkovic gli sfugge, ma poi lo recupera con costanza.

Palomino 7 - Mette in un paio di circostanze la classica pezza, sgravato dal compito di tenere la retroguardia riesce a essere più preciso.

Hateboer 6 - Non è fortunato, come contro la Juventus, quando a metà del primo tempo anticipa l'avversario, ma la sua conclusione è salvata sulla riga (dal 66' Castagne s.v.).

De Roon 6,5 - In Champions non aveva mai dato prova delle sue capacità, stavolta ci riesce con una prestazione maiuscola, da uomo ovunque.

Freuler 6,5 - Il suo compito è quello di creare geometrie, ma rispetto agli anni scorsi è meglio marcato. Se Dani Olmo non si vede è anche merito suo, Si fa vedere anche in fase propositiva.

Gosens 6,5 - Due facce diverse: la prima è quella del pallone perso in favore di Stojakovic, nell'unico tentativo (murato) della Dinamo. Poi prende una traversa straordinaria (molto simile al gol con l'Everton) e poi un cross che mette in difficoltà Livakovic.

Pasalic 6,5 - Per lui è praticamente un derby, avendo giocato all'Hajduk Spalato. Si vede che ci tiene a fare bella figura, ma alle volte è troppo frettoloso e perde in precisione.

Gomez 8 - Una giocata da campione assoluto, in un fazzoletto trova la coordinazione per far fuori l'avversario con un tunnel e poi spararla all'angolino. Non è l'unica super idea della partita, ma è la più valida (dal 90' Malinovskyi s.v.).

Muriel 7 - Pronti, via, salta due volte l'avversario in due minuti, poi va al tiro ripetutamente senza inquadrare lo specchio quando c'è la possibilità di essere pericoloso. Si rifà facendo scomparire la palla a Peric in occasione del rigore, che poi trasforma (dal 61' Ilicic 6,5 - Quando ciondola non lo prendono mai. Peccato per il palo).