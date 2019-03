Le pagelle dell'Atalanta - Gomez e Ilicic danzano. De Roon, che errore!

© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta-Fiorentina (28' Ilicic, 34' Gomez, 59' Gosens; 3' Muriel)

Gollini 7 - La parata a terra su Chiesa vale quanto un gol. Non può molto su Muriel, attento su tutto il resto.

Mancini 7 - Insuperabile dietro, pericoloso avanti. Una certezza per Gasperini.

Djimsiti 6 - Simeone corre tanto ma non ha grosse occasioni. Gestisce il Cholito senza particolari apprensioni.

Masiello 6 - Seconda da titolare, Chiesa è un brutto cliente ma non commette gravi errori. Esce per un problema fisico. (Dal 49' Palomino 6 - Qualche minuto per prendere le misure al 25 avversario, poi fa anche meglio del compagno).

Castagne 6,5 - Torna a destra e spinge comunque. Suo il cross per il definitivo 3-1 di Gosens.

De Roon 5 - Partenza da incubo: pronti via, regala a Muriel la palla con cui il colombiano sblocca il match. Il resto della gara è sui suoi livelli, la topica iniziale resta.

Freuler 6,5 - Prima di uscire sfiora anche il gol, ma apre troppo il compasso. Poche difficoltà sull'incerto centrocampo avversario. (Dall'88' Hateboer s.v. -).

Gosens 7 - La rete sugella una partita preziosa del laterale tedesco. Domina su Laurini, che non si vede davvero mai.

Gomez 7,5 - Il gol è un gioiello assoluto, uno dei suoi. È in qualsiasi giocata dell'Atalanta, anche quando non si direbbe. E gli avversari non capiscono mai da dove arrivi.

Ilicic 7,5 - Lacrime per Astori, gol per la sua Atalanta. Fortunato nel segnare l'1-1, deviato da Biraghi; il suo tacco per liberare Castagne al gol è da far vedere nelle scuole calcio.

Zapata 6 - Terza gara senza gol. Esce sfinito: lotta su ogni pallone e tiene su la squadra quando serve. (Dal 72' Pasalic 6 - Entra a partita ormai in ghiaccio).