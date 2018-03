Le pagelle dell'Atalanta - Gomez inventa, Petagna lotta e segna

Atalanta-Udinese 2-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gollini 6,5 - Risponde sempre presente quando viene chiamato in causa. Un intervento importante nel primo tempo ed uno nella ripresa. Rimpiazza benissimo Berisha.

Toloi 6 - Tiene bene il campo e la posizione in difesa, lanciandosi anche in avanti sulle palle inattive, mostrando buona tecnica.

Palomino 6,5 - Annulla completamente Perica, standogli sempre addosso. Gara che poteva essere complicata per il brasiliano, visto che l'Udinese ha giocato spesso palla lunga sulla torre. Braccata però sempre bene, vincendo la battaglia.

Masiello 7 - Terzo gol in campionato con un bel tiro coordinato dall'interno dell'area. Chiude così la partita, dopo non aver mai rischiato in fase difensiva.

Castagne 6 - Garantisce il suo compitino in entrambe le fasi. Dà meno fisicità di Hateboer, ma comunque buona gamba. Dal 46' Hateboer 6 - Solita partita, è più fresco e riesce a correre fino alla fine, sfondando spesso su quel lato in qualche modo.

De Roon 6 - Resta più incollato alla linea difensiva per fare bene, fa tanta quantità. Nelle proiezioni offensive, però, spreca troppo, come in occasione del rigore in movimento sbagliato nel primo tempo. Dal 90' Haas s.v.

Freuler 6,5 - Tiene l'equilibrio della squadra, facendo sempre la cosa giusta palla al piede e cercando di dare velocità quando necessario.

Gosens 6 - Con la solita diligenza non fa mai mancare il suo apporto sulla sinistra. Prestazione positiva la sua.

Cristante 6,5 - Gioca in posizione più avanzata, sulla trequarti, e anche lì si destreggia bene. Va vicino al gol in un paio di occasioni.

Petagna 7 - A Bergamo apprezzano molto il suo modo di giocare, sempre pronto a combattere e correre su ogni pallone. Anche oggi lo fa, strappando applausi. Sblocca lui la partita con un bel colpo di testa. Guerriero. Dall'89' Barrow s.v.

Gomez 7 - Non segna, ma è il migliore in campo. Senza Ilicic, è solo il 'Papu' che deve dare fantasia. E lo fa: ogni azione passa dai suoi piedi, ogni cross è morbido morbido, ogni tiro è insidioso. Gran gara la sua.