Le pagelle dell'Atalanta - Gomez ovunque. Zapata alla moviola

Fonte: Fiorentina-Atalanta 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gollini 6 - Non viene mai praticamente impegnato, sbaglia a tuffarsi sul rigore, impossibile parare la punizione di Biraghi.

Toloi 6 - Non al meglio, stringe i denti. È protagonista del presunto contatto con Chiesa.

Palomino 6 - Toglie le castagne dal fuoco in più di un'occasione, ma spesso è troppo falloso.

Mancini 5,5 - Non ha troppo lavoro, è sempre molto irruento nelle proprie entrate (dal 70' Rigoni 5 - Ha sul piede il pallone del pareggio, manda fuori).

Castagne 6 - È impreciso negli appoggi, corre molto ma non crossa mai in maniera pericolosa (dal 77' Adnan s.v.).

De Roon 6 - Solito lavoro oscuro, per più di un'ora lo fa molto bene.

Freuler 6 - Un po' meglio rispetto alle ultime uscite, ma qualche volta è troppo lento (dall'80' Barrow s.v.).

Hateboer 5,5 - Molto generoso, quando arriva sul fondo però non sa mai cosa fare.

Pasalic 5,5 - Si perde in un bicchier d'acqua in più di un'occasione. Deve crescere per fare come Cristante.

Zapata 5 - Lento, non tira mai in porta. E gioca poco con i compagni.

Gomez 7 - Tutte le palle passano da lui, salta l'uomo e prova a elargire assist. Però non riesce a far svoltare la partita.