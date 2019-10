Le pagelle dell'Atalanta - Gosens è devastante. Zapata-Gomez show

ATALANTA-LECCE 3-1 - 36' Zapata, 40' Gomez, 58' Gosens, 87' Lucioni



Gollini 6.5 - Poco impegnato ma efficace e decisivo quando chiamato in causa. Reattivo su La Mantia quando la partita era ancora sull'1-0.

Palomino 6 - Poche disattenzioni, una quasi costa un gol. Ma dalle sue parti non si passa quasi mai.

Kjaer 6.5 - Buono nell'anticipo e nell'avviare la manovra. Partita di personalità per il danese. (Dal 69' Toloi sv).

Djimsiti 6 - Poco lavoro da fare in un pomeriggio dove l'avversario ben presto ha ammainato bandiera bianca.

Gosens 7.5 - Devastante. Duetta con i compagni di squadra, ara la fascia, contrasta, conclude a rete, segna e fa segnare. Sembra di vederlo ovunque, tanto è il suo dinamismo e la sua qualità. Riesce anche a rubare la scena alle stelle dell'attacco.

Castagne 6 - Se da una parte c'è Gosens che spinge come un forsennato, dall'altra c'è il belga che pensa più a contenere. Pomeriggio tranquillo.

De Roon 6.5 - Fa subito capire chi comanda a centrocampo con un paio di recuperi decisi. Gioca in scioltezza, fa girare la squadra con grande semplicità.

Freuler 6.5 - Meno incisivo del solito negli inserimenti, ma è sempre una certezza fra palloni recuperati e distribuiti.

Gosens 7.5 - Devastante. Duetta con i compagni di squadra, ara la fascia, contrasta, conclude a rete, segna e fa segnare. Sembra di vederlo ovunque, tanto è il suo dinamismo e la sua qualità. Riesce anche a rubare la scena alle stelle dell'attacco.

Gomez 7 - Il solito genietto. Ogni volta che ha la palla tra i piedi inventa qualcosa e con questo Lecce oggi è tutto più semplice. Gabriel gli nega più volte la rete, Zapata è una splendida spalla che lo mette nelle condizioni di trovare la gioia personale. Nella ripresa prosegue il suo show divertendo il pubblico.

Ilicic 6.5 - Un pericolo costante anche senza spingere troppo sull'acceleratore. Oggi gli è mancata la giusta mira. (Dal 73' Malinovskyi).

Zapata 7 - Una forza della natura. Duetta con i compagni di squadra e quando ha palla al piede, con la mole che si ritrova, non c'è niente e nessuno che possa contrastarlo. Sblocca la partita di potenza pura, suggerisce Gomez per il raddoppio. A partita chiusa Gasperini gli concede il giusto riposo. (Dal 59' Muriel 6 - La partita è già in discesa, cerca di entrare anche lui nel tabellino dei marcatori).