Le pagelle dell'Atalanta - Ilicic decisivo, delude Hateboer

Risultato finale: Torino-Atalanta 1-1

Berisha 7 - Qualche indecisione sul gol subito, ma nel complesso gioca una gran partita. Compie tre interventi che sono praticamente decisivi.

Tolói 6 - Ha il difficile compito di arginare Ljajic e non sempre ci riesce. Quando trova lo spazio si inserisce molto bene in area.

Caldara 6.5 - Un’imprecisione sul gol del Torino, per il resto del match ingaggia un duello rusticano con Belotti e spesso lo vince.

Masiello 6 - Su qualche intervento compie delle sbavature, ma quando il pallone arriva dalle sue parti spazza la propria area senza troppi fronzoli.

Hateboer 5.5 - Non trova molto spazio, soprattutto nella ripresa. Qualche buona giocata, ma non brilla come nelle precedenti uscite.

Cristante 6 - Si trova un pochino spaesato, visto che Gasperini lo arretra di qualche metro rispetto agli ultimi incontri. Compie il suo lavoro senza strafare, scegliendo sempre la giocata giusta.

Freuler 6 - Nel primo tempo si vede pochissimo, nella ripresa alza il suo raggio di azione e la sua presenza influisce positivamente sulla manovra dell’Atalanta.

Spinazzola 6 - Lavora molto bene sulla corsia sinistra con Gomez, si inserisce con i tempi giusti senza mai strafare.

Kurtic 6 - Qualche buon inserimento, ma non brilla moltissimo. Ci prova in un paio di occasioni, ma si vede pochissimo durante tutta la prima frazione. (Dal 46’ Ilicic 7 - Entra in campo e spacca il match, con un gran gol e tante buone giocate).

Petagna 7 - Nel primo tempo si vede poco, ma viene anche servito con il contagocce. Nella ripresa diventa devastante: tiene palla, serve assist, prova spesso la giocata. Confeziona un grandissimo assist per Ilicic.

(Dal 73’ Cornelius 6 - Solita grinta, ma non si vede moltissimo in attacco).

Gomez 6.5 - Manca un pochino in fase realizzativa, ma le sue giocate sono sempre decisive per questa squadra. Molto bene soprattutto nel secondo tempo.