Le pagelle dell'Atalanta - Ilicic devastante, Zapata ancora una volta letale

ATALANTA-BOLOGNA 4-1 - 4' e 6' Ilicic (A), 9' Hateboer (A), 15' Zapata (A), 54' Orsolini (B)

Gollini 5.5 - Non impeccabile in occasione del gol di Orsolini.

Mancini 6.5 - Parte forte, conquistando palla e dando a Ilicic il pallone dell'1-0. L'uragano nerazzurro del primo quarto d'ora gli concede un resto di partita tranquillo dove si concede qualche sortita offensiva.

Palomino 6 - Serata di ordinaria amministrazione.

Masiello 6 - Orsolini è l'unico che realmente ci prova del Bologna. La spunta solo su calcio piazzato ma lo mette in difficoltà.

Hateboer 7 - Quinto gol in campionato con uno splendido diagonale. Ara la corsia destra, facilitato da un avversario troppo arrendevole per essere vero.

De Roon 7 - Confeziona il gol del raddoppio, sfiora la gioia personale addirittura da centrocampo.

Freuler 7 - Splendido il lancio in profondità per Zapata che vale il 4-0. Centrocampista completo, sa recuperare, impostare ed essere un numero 10 tanto il suo piede è educato. (Dal 90' Pessina sv)

Gosens 6 - Potrebbe infierire anche lui, decide di non sprecare troppe energie data la situazione.

Ilicic 8 - Destro, sinistro, ritmo ritmo. Lo sloveno in 9 minuti spazza via il Bologna con due gol uno più bello dell'altro con entrambi i piedi. E non contento serve l'assist del 3-0. Impatto impressionante. (dal 63' Barrow 6 - Prova a metterci anche lui lo zampino. Poco preciso e sfortunato).

Gomez 6 - Lascia le magie al collega sloveno. Un tempo con i giri al minimo e vista la partita se lo può permettere. (Dal 46' Pasalic 6 - Ordinaria amministrazione in una partita già in cassaforte).

Zapata 7 - Fa tutto Ilicic e per lui può essere una serata tranquilla. Quando però gli viene concessa l'occasione, segna il 20° gol in questo campionato.