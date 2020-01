Le pagelle dell'Atalanta - Ilicic mostruoso, Gomez e Gosens da applausi

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Torino-Atalanta 0-7

Gollini 6 - Quasi uno spettatore non pagante nel primo tempo. Deve sporcarsi i guantoni ad inizio ripresa, poi torna tranquillamente a guardare la partita.

Tolói 6,5 - Mai in difficoltà, gioca d'anticipo e riparte palla al piede spesso e volentieri. Conquista il calcio di rigore, trasformato poi da Muriel.

Palomino 7 - Il primo gol della Dea porta la firma di Ilicic, ma gran parte del merito va al difensore argentino. Pallone rubato a Laxalt e cross teso per lo sloveno.

Djimsiti 6,5 - Titolare a sorpresa al posto di Caldara, si fa trovare sempre pronto anche se gli attaccanti del Torino non fanno molto per metterlo in difficoltà.

Hateboer 6,5 - Torna sulla fascia e si vede. Lascia il solco nella sua parte di campo, corre e raddoppia senza sosta. Un recupero fondamentale.

de Roon 6,5 - Un martello in mezzo al campo. Morde le caviglie degli avversari ed aiuta i compagni in fase di impostazione. (Dal 58' Pasalic 6 - Entra in campo quando ormai la gara non ha più niente da raccontare, ma nonostante questo lotta ed aiuta i compagni di squadra.)

Freuler 6,5 - Sfiora il gol nel primo tempo, sempre pericoloso con i suoi inserimenti.

Gosens 7 - L'esterno goleador di Gasperini, a segno anche oggi. Questa volta con un bellissimo tiro al volo da fuori area. Un giocatore totale. (Dall'82' Muriel 7,5 - Entra e segna due gol, meglio di così...)

Gomez 7,5 - Solita prestazione di assoluto livello: corre senza sosta davanti, arriva sempre lucido in area. Da applausi l'assist per Ilicic in occasione del quinto gol della dea. Si ripete nel finale con un altro assist al bacio, questa volta per Muriel.

Ilicic 8,5 - Una macchina da gol inarrestabile. Segna da 10 turni consecutivi, mette a segno una tripletta devastante, guadagna il calcio di rigore trasformato poi da Zapata. La chicca della serata il gol pazzesco da centrocampo. (Dal 70' Malinovskyi 6 - Entra bene in partita, con tanta voglia di segnare. Non ci riesce, ma l'atteggiamento è sicuramente giusto. )

Zapata 6,5 - Ritrova il gol, seppur su rigore, che mancava da molto tempo. Una bella iniezione di fiducia per il colombiano.