Le pagelle dell'Atalanta: male tutti, solo quattro sufficienze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Berisha 6 - Incolpevole sul gol, poi mette una pezza su Farias nella ripresa.

Mancini 5,5 - Spesso Sau e Pavoletti riescono a saltarlo.

Djimsiti 5 - Se i compagni non brillano, ha la sfortuna di combinare il patatrac che poi porta al gol del Cagliari. (Dal 46' Gomez 6 - Non brillante come in altre circostanze, ma almeno ci prova).

Masiello 6 - Si perde Sau in maniera rovinosa nel primo tempo, poi salva nella ripresa su Srna.

Hateboer 5 - Non riesce mai a crossare. Probabilmente anche per un certo timore.

de Roon 5,5 - Molto dinamismo, poco altro.

Freuler 6 - Inizia molto bene, con un paio di scorribande in area cagliaritana. Poi perde alla distanza, anche incattivendosi.

Adnan 5,5 - Arriva spesso in zona cross, ma non ne mette mai uno. (Dal 63' Gosens 6 - Fa il suo dovere, ci prova da fuori).

Pasalic 5 - Prova ad accendersi, non riesce mai. Devia il pallone nella porta sbagliata. (Dal 72' Barrow s.v.).

Zapata 5 - Non tiene un pallone, ha solo uno spunto in cui, però, perde l'equilibrio.

Rigoni 5,5 - Qualche spunto in più dei colleghi di reparto, a tratti è indolente.