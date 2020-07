Le pagelle dell'Atalanta - Malinovskyi è un bel giocattolino. Pasalic tifone sul Brescia

ATALANTA-BRESCIA 6-2

Sportiello 6,5 - Deve mettere una pezza sull'errore di Caldara che gli apre la porta. Poi però viene freddato da Torregrossa nel secondo a tu per tu, stavolta letale (dall'80' Rossi s.v.).

Sutalo 6,5 - Quando c'è bisogno utilizza le maniere forti. Da vedere contro avversari più probanti, ma promette bene.

Caldara 5 - I primi quattro palloni sembrano una sciagura, li sbaglia tutti rischiando di lasciare altrettante occasioni da gol per Torregrossa.

Djimsiti 6 - Poco impegnato, cerca di dare un contributo in fase offensiva ma sembra non voler esagerare (dal 74' Czyborra s.v.).

Castagne 6,5 - La fascia se la fa tutta, anche perché Mangraviti non offende praticamente mai (dal 74' Bellanova s.v.).

De Roon 7 - Solito motorino instancabile, per una volta non si limita a bloccare tutti. Il gol del 2-1 è una volée stupenda da grande Olanda, non da centrocampista di quantità.

Tameze 6 - Diligente, sbaglia poco, forse è ancora un pelo confusionario. Fisicamente però tiene botta, ringhia su tutti quanti e recupera il pallone per il sesto gol. Sbaglia un passaggio facile e regala il gol a Spalek, mezzo voto in meno.

Gosens 7,5 - Quando accende i motori è come l'Enterprise, gli avversari non lo vedono proprio mai. Altri due assist, un gol sfiorato nel primo tempo.

Malinovskyi 8 - Bello da vedere, divertente come il giocattolino nuovo che funziona perfettamente. Va a bussare all'angolino di Andrenacci, quando mette giù il corpo non viene mai frenato. Due assist e parecchie giocate belle (dal 74' Piccoli s.v.).

Pasalic 8,5 - Il Brescia appare la sua vittima sacrificale, perché dopo la doppietta dell'andata impiega novanta secondi a infilarsi tra le pieghe della difesa e firmare l'1-0. Poi segna il quinto e il sesto con due bei inserimenti. Un tifone.

Zapata 6,5 - Solita potenza straripante, non doveva nemmeno giocare ma presenzia a causa dell'infortunio di Muriel. Lo fa risparmiandosi e siglando il gol del poker (dal 46' Colley 6 - Inizia con un po' di timore confidenziale, ma firma subito un assist per Pasalic (forse sbagliando la misura verso Tameze).