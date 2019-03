Le pagelle dell'Atalanta - Papu ingenuo, Gosens segna un gol impossibile

Sampdoria-Atalanta 1-2 (50' Zapata, 68' Quagliarella, 78' Gosens)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gollini 7 - Un'altra gran bella conferma dopo i miracoli di domenica scorsa contro la Fiorentina. Salva il risultato nel primo tempo con una grande parata su un tiro da distanza ravvicinata di Linetty e, ancora di più nel finale, su un colpo di testa di Ekdal.

Mancini 6,5 - Fa sentire tutta la sua fisicità agli attaccanti avversari, non rinunciando a impostare a testa alta quando c'è da ripartire palla al piede. Che personalità...

Djimsiti 6 - Sempre attento ed efficace su un Quagliarella che non è sì al 100%, ma che resta pur sempre il capocannoniere di Serie A.

Masiello 6 - Ruvido e ben posizionato, conquista presto il predominio del gioco aereo nell'area nerazzurra. Piano piano sta tornando agli alti livelli di rendimento a cui aveva abituato tutti in passato.

Hateboer 7 - Un missile sulla fascia destra, dove l'Atalanta sviluppa tutte le sue manovre più interessanti. Il gol del 2-1, d'altronde, arriva proprio da un suo cross, smanacciato leggermente da Audero prima del tocco al volo di Gosens.

De Roon 6 - Lotta come un gladiatore in mezzo al campo, pur sbagliando qualche pallone di troppo. Il suo lavoro di sostanza è comunque vitale per dare respiro alla compagine di Gasperini.

Freuler 6 - Non brilla, ma offre comunque una prova sufficiente in una partita in cui a centrocampo c'è da battagliare su ogni pallone.

Gosens 7,5 - Secondo centro consecutivo, gol vittoria e gesto atletico da urlo. Il laterale tedesco ci ha preso gusto e corona la sua ottima prestazione con una rete al volo da un angolo "impossibile". Sulle fasce l'Atalanta anche stavolta ha stravinto la partita (Dal 90' Palomino s.v.).

Gomez 5 - Non è la giornate migliore per il 'Papu', che mette il suo zampino nell'azione che porta all'1-0 di Zapata, ma commette il grosso errore di atterrare in area Ramirez con una trattenuta assai ingenua provocando il rigore dell'1-1 (Dal 72' Pasalic 5,5 - Pronti-via ed è subito pericoloso con un colpo di testa sugli sviluppi di un cross di Gosens. Audero gli dice di no con un ottimo intervento, ma poco più tardi l'ex Chelsea spreca due ghiotte occasioni in contropiede).

Ilicic 6,5 - Il gioco dell'Atalanta oggi passa sempre dai piedi del 'Professore'. Non è certo casuale che il gol di Zapata arrivi da un suo passaggio in area, così come quello di Gosens sugli sviluppi di una sua invenzione sulla destra per Hateboer. Lectio (quasi) magistralis (Dall'87' Castagne s.v.).

Zapata 6,5 - Stesso discorso per Quagliarella sul fronte opposto. Si vede poco, marcato praticamente a uomo da Andersen, ma alla prima vera occasione non sbaglia. Torna al gol dopo quattro partite di astinenza con un movimento in area su Sala da bomber di razza.