Le pagelle dell'Atalanta - Pasalic chirurgico, Papu prezioso. De Roon MVP

ATALANTA-UDINESE 2-0 (81' De Roon, 86' Pasalic) -

Gollini 6 - Rischia la topica al quarto d'ora, ma rimedia con prontezza. Poco altro da fare. Nel secondo tempo De Paul lo batte, ma trova solo il palo alla sua sinistra.

Masiello 6,5 - La cosa migliore la fa in attacco, quando a dieci minuti dalla fine finisce a terra in area avversaria, conquistando il rigore che vale la vittoria. Bene anche dietro.

Mancini 6 - Gasperini lo toglie al rientro dall'intervallo. Più per necessità tattiche che per eventuali demeriti: solita prestazione senza sbavature. (Dal 46' Piccoli 6 - Mezzo voto in più per la vittoria e perché parliamo di un giovanissimo, ma non ha un grande impatto sulla partita).

Palomino 6,5 - La velocità di Pussetto potrebbe mandarlo fuori giri, invece tiene testa all'argentino.

Hateboer 6 - Meno frizzante del solito, la stanchezza per una stagione lunghissima si fa sentire e lui, pur potendo affondare, non la fa quasi mai.

Freuler 6 - Altro insostituibile, o quasi. Sbaglia poco, ma non ha grandi picchi. (Dal 78' Djimsiti s.v. -).

De Roon 7 - Match winner e non solo. Il rigore segnato è la ciliegina su una partita in cui fa tutto e tutto bene. Anima della squadra.

Gosens 6,5 - Pericoloso con i suoi inserimenti aerei nella prima frazione di gara. Meno brillante nella ripresa, quando a tratti soffre D'Alessandro.(Dal 65' Castagne 6 - Spinge meno del collega, senza dare quel plus che Gasperini sicuramente gli ha chiesto).

Pasalic 6,5 - Cerca continuità dopo il gol al Napoli e alla fine la trova. Chirurgico dalla distanza, al termine di una partita giocata con alti e bassi.

Gomez 6,5 - Tante cose, preziose da vedere per gli spettatori e utili per i compagni. Non mette la sua firma sul risultato, ma quando l'Atalanta è in difficoltà lui se la mette sulle spalle.

Zapata 6,5 - I compagni lo cercano, gli avversari lo marcano e soprattutto lo blindano. Alla fine libera Pasalic al tiro che chiude i giochi.