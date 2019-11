Le pagelle dell'Atalanta - Pasalic super, Palomino le prende tutte

Fonte: Dall'inviato a San Siro

ATALANTA-MANCHESTER CITY 1-1

Gollini 7 - Mette una pezza su Mahrez con un intervento super. Sempre molto attento nelle uscite.

Toloi 6,5 - Deve stendere Sterling a fine primo tempo, altrimenti il 2-0 sarebbe stato cosa fatta. Molto meglio che a Manchester.

Djimsiti 7 - Dominatore d'area, a un certo punto si aggrappa a Mahrez e non lo molla davvero più. Va vicino al gol con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner.

Palomino 7 - Mette tutto su Gabriel Jesus, dopo avergli preso le misure nel primo quarto d'ora. Ha vita facile anche su Aguero, ma lì c'era superiorità numerica.

Hateboer 6,5 - Corre tanto, ma prende fiducia solo nella ripresa. Mendy è un avversario difficile.

De Roon 5 - A centrocampo tenta di pressare tutti, ma spesso viene saltato. È lui che perde il pallone dell'1-0 in maniera banale.

Freuler 6,5 - Un paio di aperture illuminanti, in particolare una su Ilicic che potrebbe portare al pareggio prima del gol di Pasalic (dall'84' Malinovskyi s.v.).

Castagne 6 - Come il suo alter ego dall'altra parte, prova a dare fisicità e correre molto (dal 90' Muriel).

Pasalic 7,5 - Non ha solo il gol dalla sua. Sembra il più abituato a giocare contro avversari di questo livello, un po' come successo a Malinovskyi a Manchester.

Gomez 6,5 - Nel primo tempo cerca di fare da collante, da regista, ma ha bisogno di tempo per diventare importante. Lo fa nel secondo tempo con l'assist a Pasalic.

Ilicic 6,5 - Prende un sacco di calci, alle volte si tuffa anche, concede un rigore. Ma a livello tecnico è l'unico a potere competere con i mostri sacri del City.