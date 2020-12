Le pagelle dell'Atalanta - Pessina è l'equilibratore. Gomez si guadagna anche il rosso

AJAX-ATALANTA 0-1

Gollini 7 - Brobbey gli passa il pallone al quarantacinquesimo, fortunatamente spedendo centrale. L'unico errore arriva al terzo minuto di recupero, quando la situazione è già in discesa. Però salva con i piedi il possibile pari su Klaassen: decisivo.

Toloi 6,5 - In difesa non si sgancia quasi mai, dando una mano a marcare Tadic.

Romero 6,5 - Sui palloni aerei è insuperabile, Brobbey ha pane per i suoi denti e, anche se non riesce a spostarlo, alle volte lo anticipa in maniera secca.

Djimsiti 6 - La cosa peggiore del suo primo tempo è una zappata al terreno, che non produce un effetto. Poi però avanza e ritorna indietro, anche giocando con più spregiudicatezza. Ma anche con un passaggio all'indietro che rischia di regalare all'Ajax il vantaggio.

Hateboer 6 - Tadic dalla sua parte potrebbe essere un rischio, lui rimane a tamponarlo senza affanno nel primo tempo.

Freuler 7 - Meno architetto rispetto al solito, almeno nel primo tempo, perché la sfera ce l'hanno spesso gli avversari e probabilmente l'intenzione è quello di soffocare i problemi sotto il tappeto. Saccheggia la sfera del vantaggio, firmando anche l'assist.

De Roon 6,5 - Arriva puntuale all'appuntamento con il pallone, al ventesimo, ma con una gamba troppo lontana dal corpo per sbloccare la partita. Per il resto è prestazione di sostanza, la solita.

Gosens 6,5 - Antony è un brutto cliente e in un paio di occasioni viene saltato secco. Quando lascia il brasiliano a Djimsiti deve provare a puntare Mazraoui che ci mette il fisico (dal 79' Palomino s.v.).

Pessina 7 - Si muove in mezzo alle linee, come farebbe Pasalic. È il giocatore chiave, crea anche la superiorità e cerca Zapata. Con sagacia tattica ma anche con bravura.

Gomez 6,5 - È stata una settimana particolare, lo sanno tutti. E nessuno più di lui vuole partire con l'acceleratore pigiato, anche andando a pressando Onana da solo. Come solito fa da playmaker per la fase offensiva, sebbene i palloni siano pochi. Con un guizzo si guadagna la seconda ammonizione di Gravenberch.

Zapata 5 - Alcune corse a perdifiato, un paio di palloni non ceduti nel momento giusto, ma anche la sponda a De Roon che potrebbe mandarlo in rete. Nella seconda frazione però non riesce a tenere praticamente mai il possesso (dal 79' Muriel 7 - Sbaglia il gol del possibile vantaggio su palla di Gomez, appena entrato. Poi però Freuler lo spedisce in porta a deposita in rete per la vittoria).

Gasperini 7 - "Non ho visto molti 0-0 in Champions". Va vicino a sovvertire la propria profezia, ma poi Muriel regala il contropiede del vantaggio e può gestire gli ultimi minuti con facilità.