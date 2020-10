Le pagelle dell'Atalanta - Romero calcia qualsiasi cosa. Zapata killer

ATALANTA-AJAX 2-2

Sportiello 5,5- Pronti, partenza e Traoré rischia di fargli fare una brutta figura con un gollonzo. Sul rigore è sfortunato, ma sullo 0-2 è davvero goffo. Quasi mai una sicurezza, ma a quindici dal termine va giù benissimo su Anthony. E prima aveva salvato lo 0-3 su Schuurs.

Toloi 6 - Neres gli va via sulla fascia sul raddoppio, in generale prova a mettere una pezza.

Romero 6,5 - Irruente, alle volte è fuori tempo, da capire se la sua partecipazione sullo 0-2 di Traoré è beffata dalla sicurezza di avere il pallone in mano a Sportiello. Nel secondo tempo prende a calci qualsiasi cosa si muova, francobollandosi all'avversario.

Djimsiti 6,5 - Il migliroe della retroguardia, combatte e riesce anche a tenere botta fisicamente.

Hateboer 6 - Non sembra al meglio, tanto che nel primo tempo pur con qualche scorribanda non riesce a dare continuità. Cresce alla distanza.

Freuler 6,5 - In difficoltà quando è messo in mezzo, però mette ordine e recupera i palloni che dovrebbe riprendere l'assente De Roon.

Pasalic 6 - Nel primo tempo è ai limiti dell'ectoplasmatico, non riesce a dare niente né in fase difensiva né in quella offensiva. Poi però sale anche di intensità, trovando l'assist per il 2-2.

Gosens 5,5 - Errore abbastanza grave sull'1-0, sebbene il suo intervento sia sul pallone il rischio è quello di commettere rigore. In avanti non dà quella forza che solitamente ha.

Ilicic 6 - Parte fortissimo, si spegne, sbaglia un pallone anche abbastanza semplice che potrebbe dare l'1-0. Si immalinconisce, perde qualche pallone di troppo, ritorna solamente nel secondo tempo (dal 78' Malinovskyi 5 - Ha sui piedi il pallone della vittoria, lo spedisce in curva. Non ne azzecca una).

Gomez 6,5 - Cuore di capitano, pure quando non brilla in fase realizzativa. Regala un assist clamoroso per Zapata per riaprire la partita (dal 78' Muriel s.v.)

Zapata 8 - Primo tempo quasi da spettatore disinteressato, primi due palloni del secondo tempo tutt'altro che belli, i successivi due li spedisce in porta. Un killer.

Gasperini 6,5 - Per come si era messa, e viste le ultime uscite, il rischio di prendere l'imbarcata c'era. Deve ringraziare Sportiello su Schuurs, ma anche la doppietta del colombiano. Lui però non cambia nulla ed è un merito.