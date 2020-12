Le pagelle dell'Atalanta - Romero la risolve, Zapata è il cugino scarso di Duvan

ATALANTA-MIDTJYLLAND 1-1

Sportiello 6 - Non può fare nulla sulla saetta di Scholz, per il resto non ha pecche in una prima frazione che lo vede autoritario anche nelle uscite. Nel secondo tempo non viene sollecitato.

Djimsiti 6,5 - Straordinario il suo recupero su Dreyer, lanciato a rete, che poteva siglare il vantaggio danese. Cerca di chiudere su Scholz, ma non è uno e trino.

Romero 7 - Sulla sponda di Kaba decide di rimanergli dietro per evitare che si giri, poi prova anche la sortita offensiva con un colpo di testa troppo centrale. Nel secondo tempo aggiusta la mira e la manda all'angolino, risolvendo i problemi di un attacco spuntato.

Palomino 6 - Il meno sollecitato dei tre, anche se dalla sua parte Dreyer buca dopo pochi minuti (dal 68' Toloi s.v.).

Hateboer 6,5 - Lo spunto dei bei tempi non c'è, nella prima frazione, perché raramente va verso l'area avversaria. Ha però il merito del cross del pareggio.

Pessina 6,5 - Con personalità cerca i cambi di gioco, di mettersi a fare il vigile in mezzo, provando anche la conclusione entrando in area. Mira sballata.

Freuler 5 - Sbaglia nell'occasione del gol: mai rilanciare centralmente. Per il resto fa lavoro oscuro (dal 68' De Roon s.v.).

Gosens 6 - Non è esplosivo come al solito, forse perché Gomez non lo serve con tempismo. Quando lo fa Zapata spedisce ben lontano dai pali difesi da Hansen (dall'85' Ruggeri s.v.)

Gomez 5,5 - Prova ad accendersi, lo fa a sprazzi. Un paio di belle imbucate per gli attaccanti che però non riescono a sfruttarle (dal 46' Ilicic 5,5 - Prova a metterci il piede, ma non è ancora quello dei tempi migliori).

Muriel 5,5 - Lezioso, dopo otto minuti va via all'avversario come se fosse un birillo, poi Zapata da due passi manda fuori, quasi incredibilmente. Poi però quando c'è da fare la differenza si rammollisce (dal 68' Diallo 6,5 - Sicuramente il migliore degli attaccanti, seppur giochi solamente metà tempo).

Zapata 4 - Sbaglia letteralmente qualsiasi pallone che passa dalle sue parti, come se avesse in campo il cugino scarso.

Gasperini 5,5 - Nel primo tempo le cose non funzionano come dovrebbero, lui prova a ribaltarle ma ci riesce a metà. Tiene in campo Zapata perché non ha Lammers, ma è un errore.