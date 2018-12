Le pagelle dell'Atalanta - Toloi e Palomino disastrosi. Ilicic fantasma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Berisha 6,5 - Stilisticamente imperfetto, però è molto efficace. Viene battuto solo da Toloi e da un gran tiro di Lazovic. Poi su Piatek non può fare proprio nulla.

Toloi 4 - Insolitamente impreciso, buca il proprio portiere a fine primo tempo dopo parecchi interventi sbagliati. Al novantesimo, sul 3-1, si fa espellere: salterà la Juventus.

Mancini 6 - L'unico a galleggiare in mezzo, alle volte utilizza le brutte.

Palomino 4,5 - Piatek è uno spauracchio, si frappone ovunque, lui sbaglia due volte e viene espulso.

Hateboer 5 - Non ha grande sprint sulla destra, sul secondo gol è in parte colpa sua.

Freuler 6,5 - Cala alla distanza, ma ha qualità per cercare di dare i palloni giusti. Si guadagna un rigore con un'incursione.

De Roon s.v. - Gioca tre minuti, ingiudicabile (dal 5' Pessina 5 - Non è facile sostituire un nazionale, soprattutto quando non hai molta esperienza: troppo tenero su Piatek sul 3-1).

Gosens 5,5 - Ha meno spinta rispetto alla gara contro la Lazio.

Ilicic 4,5 - Il tocco di palla è sublime, dopo il rigore sbagliato diventa un ectoplasma.

Gomez 5 - Come le onde, va a infrangersi spesso su Biraschi. Anche sfortunato quando di testa colpisce il palo. Sostituito da Rigoni (dal 63' Rigoni 4,5 - Perde il pallone del 2-1, sembra sempre avulso dal gioco).

Zapata 6,5 - Lotta con chiunque gli capita a tiro, gioca da pivot quando manda in porta Freuler, segna il rigore (dal 74' Barrow s.v.).