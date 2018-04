Le pagelle dell'Atalanta - Toloi si riscatta, sfortunato e generoso Petagna

Risultato finale: Atalanta-Sampdoria 1-2

Berisha 6,5 - Una parata che vale il prezzo del biglietto, caccia il pallone di Ramirez dall'incrocio dei pali. Non può nulla su Caprari e Zapata.

Toloi 6,5 - Errore di valutazione in occasione della rete di Caprari, ci prova spesso sulle palle inattive e sfrutta nel migliore dei modi la sponda di Barrow riscattandosi per l'errore del primo tempo.

Mancini 5,5 - Parte bene chiudendo su Ricky Alvarez, qualche difetto di precisione con il passare dei minuti rischiando anche nelle ripartenze blucerchiate.

Masiello 5 - Rispetto ai compagni di reparto concede pochissimo spazio a Duvan Zapata, sul finire di partita poi non si intende ben con Haas e alla prima disattenzione il colombiano lo punisce.

Hateboer 6 - Primo tempo abbastanza sottotono, cresce in avvio di ripresa trovando spazio per affondare in velocità. Non perfetto qualche traversone. (Dal 65' Barrow 6 - Duella con Regini e vince il duello aereo per la rete di Toloi, qualche piccolo errore di gioventù).

De Roon 5 - Appare stanco il centrocampista olandese che ha sbagliato qualche tocco di troppo in fase di proposizione, si impegna ma non incide nella manovra. (Dal 56' Haas 5 - Salva prima su Caprari poi da un suo retropassaggio nasce la rete decisiva di Zapata).

Freuler 6 - Rispetto al compagno di reparto prova a fare densità grazie anche alla sua dinamicità, ingaggia un buon duello con l'uruguayano Gaston Ramirez.

Castagne 5 - Durante la prima parte di gara si divora la rete del vantaggio tutto solo davanti a Viviano, sul finire del primo tempo poi tocca male dando il via all'azione della rete di Caprari.

Cristante 5,5 - Meno pericoloso rispetto ai soliti standard di rendimento, ci prova nella seconda frazione ma il suo destro finisce alto sulla traversa.

Petagna 6,5 - Bravo e generoso come sempre, duella con la retroguardia della Sampdoria ed è sfortunato colpendo la traversa che gli nega la gioia del gol. (Dal 80 Cornelius sv).

Gomez 6 - Da un suo calcio di punizione nasce la rete del momentaneo pareggio dell'Atalanta, si rende protagonista di un gran recupero difensivo poi si fa prendere dal nervosismo nel finale.