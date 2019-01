Le pagelle dell'Atalanta - Tornado Zapata, regia di Gomez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Berisha 6,5 - Praticamente inoperoso per sessanta minuti, a parte un paio di prese alte, mette la spalla sulla giocata di Pinamonti.

Toloi 6 - Meno arrembante del solito, ci pensano i suoi compagni di retroguardia.

Djimsiti 6,5 - Non ha grosso lavoro, però si toglie lo sfizio di sradicare il pallone a Campbell per poi regalarlo a Zapata per il 3-0 (dall'83 Reca s.v.).

Mancini 7 - Quinto gol stagionale, in mezzo all'area del Frosinone e non su azione da fermo.

Hateboer 6,5 - Pochissimo lavoro, fa da sponda per Zapata per il quattro a zero.

De Roon 6,5 - Solita bravura nel cucire tra le due fasi, recupera molti palloni (dal 71' Kulusevski s.v.).

Pasalic 7 - Sostituisce Freuler, sventagliando per Mancini e Zapata in occasione dei primi due gol. Doppio assist e prestazione convincente, da rivedere contro avversari più di spessore (dal 60' Pessina 6,5 - Gioca mezz'ora e ha il tempo per dare un assist al solito Zapata)

Castagne 6,5 - In crescita costante, non sbaglia quasi nulla.

Gomez 6,5 - Regista a tutto campo, qualche volta ci prova.

Ilicic 6 - L'andatura ciondolante lo aiuta a disorientare gli avversari, ma sotto porta non gliene va bene una.

Zapata 9 - Segna quattro gol, raggiungendo la vetta della classifica cannonieri con Cristiano Ronaldo.