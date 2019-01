Le pagelle dell'Atalanta - Zapata dai due volti, Ilicic devastante

Risultato finale: Cagliari-Atalanta 0-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gollini 6 - Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Toloi 6 - Partita senza sbavature, porta a casa la sufficienza.

Djimsiti 6 - L’attacco del Cagliari non vive oggi la sua miglior giornata e lui ne approfitta.

Palomino 6.5 - Salva due volte sulla linea nel primo tempo e i compagni ringraziano.

Hateboer 6.5 - E’ sempre pronto a supportare la manovra offensiva come gli viene richiesto dalla panchinaa.

Freuler 6 - A fari spenti sa come inserirsi tra le linee del Cagliari, approfittando di qualche blackout di troppo tra gli avversari.

Pessina 6 - Non la sua miglior prestazione, ma arriva comunque alla sufficienza.

Castagne 7 - Spinge senza soluzione di continuità e confeziona l’assist per la capocciata di Zapata.

Gomez 7 - Si allontana qualche metro dalla porta per ricevere palla, ma non per questo è meno pericoloso. I suoi strappi mettono in ginocchio più volte gli avversari. Dal 90’ Pasalic 6.5 - Va in rete al primo ed unico pallone toccato.

Ilicic 7 - Combina ad occhi chiusi con Gomez, la sintonia è massima e meriterebbe sicuramente il gol per quanto messo in campo. Gli resta l’amaro in bocca, ma è tra i migliori.

Zapata 7 - Gara dai due volti. Male fino al gol, col quale però Ccancella la prova incolore di questo pomeriggio. Prima del triplice fischio trova il tempo per servire un assist a Pasalic.