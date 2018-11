Le pagelle dell'Atalanta - Zapata determinante. Gosens si fa bruciare

Fonte: Bologna-Atalanta 1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Berisha 7 - Il gol subito non è colpa sua, per il resto ordinaria amministrazione. Va a vuoto in un'occasione, creando pericolo, ma poi mura pallavolisticamente Palacio.

Toloi 6,5 -Come spesso gli accade è l'attaccante aggiunto quando deve ricevere il pallone. Bravo anche nelle chiusure.

Palomino 7 - Sembra vada al doppio rispetto agli altri, non va mai in difficoltà.

Mancini 6,5 - Soffre sia Santander che Palacio. In particolare sull'1-0 non riesce a rintuzzare il paraguaiano. Ha il grande merito di pareggiare da centravanti. Da lì cresce.

Hateboer 5 - Tecnicamente grezzo, corre ovunque. Ma è un po' pochino per meritarsi la sufficienza.

De Roon 6 - Lavoro oscuro con il pallone, tante pedate quando non l'ha.

Freuler 6 - Gioca da cervello della mediana, distribuisce i palloni e ne sbaglia pochi.

Gosens 5 - Si fa bruciare da Mbaye sull'1-0, non è mai pericoloso.

Gomez 5,5 - Primo tempo notevolmente insufficiente, secondo molto migliore ma senza il guizzo (dall'87' Rigoni s.v.).

Ilicic 6 - Ha molta classe, ma spesso un solo piede (dall'82' Pasalic s.v.).

Barrow 4,5 - Gioca i primi 45 minuti e non ne fa mezza giusta. Sempre troppo precipitoso, a parte quando viene rimontato da Gonzalez. (Dal 45' Zapata 7 - Nel primo gol sbaglia completamente il tiro, ma alla fine serve indirettamente Mancini. Sul vantaggio ha merito nella posizione)