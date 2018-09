Le pagelle dell'Atalanta - Zapata e Rigoni disastrosi. Male la difesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gollini 6,5 - Compie una gran parata nel primo tempo, su Petagna. Poi si ripete su Felipe, ma respinge centralmente. Chiude anche su Fares.

Toloi 5 - Prova a dare quel qualcosa in più anche in fase offensiva, ma è impreciso. Devia la conclusione sul secondo gol di Petagna.

Palomino 5 - Sul 2-0 salta maldestramente fuori tempo, favorendo l'azione di Petagna.

Masiello 5,5 - Viene anticipato sul primo gol da Petagna - sebbene non fosse il suo uomo - poi attende l'intervento altrui sul secondo.

Castagne 5 - Bruciato in occasione dell'1-0, non crossa praticamente mai.

De Roon 5 - Tenta di dare dinamismo, ci riesce solamente a tratti. Prende un giallo ingenuo, viene graziato per un fallaccio su Lazzari (dal 75' Pasalic s.v.)

Freuler 5 - Prende un giallo dopo cinque minuti, evitabile. Di solito è il cervello della squadra, stavolta non va.

Gosens 5,5 - Ci prova in un paio di occasioni, salendo il più possibile. Bel cross a inizio primo tempo per Zapata.

Rigoni 4,5 - Non ne combina una giusta per mezz'ora, perdendo palloni e dimostrando di essere avulso dal gioco. Decisamente non quello di Roma, bocciato (Dal 38' Ilicic 5 - Al rientro dopo sei mesi, non è al meglio. E si vede).

Zapata 4,5 - Gioca come Petagna, non essendolo. Sul primo gol viene sovrastato da Felipe. Malissimo.

Gomez 5 - Non si accende quasi mai, non salta l'uomo. Che è successo? (dal 77' Barrow s.v.).