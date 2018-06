Le pagelle dell'Atalanta - Zortea erra e non si riprende. Melegoni a metà

Fonte: dall'inviato allo stadio Ricci di Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carnesecchi 5,5 - Un paio di incertezze di troppo in uscita, ma sui gol ha ben poche responsabilità.

Migliorelli 6 - Rischia pochissimo in difesa, ma in fase di appoggio è quasi nullo, preferendo la copertura dei tanti elementi offensivi della squadra.

Alari 6 - Gori lo anticipa da grande attaccante in occasione del primo gol, il resto della sua gara è ordinaria amministrazione.

Del Prato 6 - Presente in ogni situazione difficile, compie anche un paio di anticipi notevoli.

Bolis 6 - Cresce nella ripresa, ma i tanti palloni giocati in orizzontale non sempre aiutano la squadra.

Colpani 6,5 - Sale in cattedra nella ripresa, scagliando almeno cinque tiri verso la porta avversaria, un paio molto pericolosi.

Zortea 5 - Errore da matita rossa in occasione del vantaggio viola: non riesce a scuotersi e la sua partita finisce lì. Dal 66' Elia 6 - Mette un paio di palloni interessanti in mezzo, ma non c'è nessuno a sfruttarli.

Mallamo 5,5 - Un paio di buone trame nella sua ora in campo, ma troppo spesso non trova la posizione giusta per fare male. Dal 66' Colley 6 - Svaria su tutto il fronte offensivo pur non incidendo granché sulla gara.

Latte Lath 5,5 - Era lecito aspettarsi qualcosa di più: pericoloso palla al piede e in velocità, difetta sovente in concretezza. Dal 78' Nivokazi sv.

Kulusevski 6,5 - Argento vivo: l'ultimo ad arrendersi, si sposta a destra, sinistra e al centro. Gli manca il guizzo decisivo, è vero, ma l'impressione è che ne sentiremo parlare.

Melegoni 5,5 - Schierato da falso nove convince a tratti, perdendo tanti palloni. Un paio di imbucate per l'inserimento del compagno però valgono il prezzo del biglietto.