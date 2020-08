Le pagelle dell'Atletico Madrid - Joao Felix è un vero gioiello. Diego Costa peggiore in campo

Oblak 6 - Sui due gol del Lipsia può davvero poco. Per il resto si fa trovare pronto senza affanni particolari

Trippier 5 - Parte bene, con buona verve sulla destra. Ma dura poco e nella ripresa si rende protagonista di diversi errori di posizionamento e di attenzione che compromettono la gara. Sua e dell'Atletico

Gimenez 5,5 - La deviazione sul 2-1 del Lipsia è sfortunata. Mentre sul vantaggio di Dani Olmo poteva forse fare qualcosa in più

Savic 6 - Attento e quasi sempre puntuale. Chiude bene su Poulsen, che al 90' non avrà raccolto neanche un'occasione da gol. Pericoloso in avanti

Renan Lodi 5 - Ingenuo in occasione del giallo per simulazione, restando in piedi avrebbe potuto essere ben più pericoloso. Sul gol di Olmo non chiude come dovrebbe sul cross di Sabitzer

Koke 5 - Inizia largo a destra, ma tende ad accentrarsi. E proprio per questo lascia campo libero ad Angelino, che diventa devastante nelle discese (dal 90' Felipe sv)

Herrera 5 - Il grande giocatore ammirato al Porto è solo un lontano ricordo. Non tiene palloni, non fa filtro, non crea occasioni. Quanto manca Thomas ai Colchoneros... (dal 58' Joao Felix 7 - Entra e cambia la partita. Sveglia i suoi con giocate d'alta scuola. Fa lo slalom fra i tedeschi, si conquista e trasforma il rigore del momentaneo 1-1 )

Saul 5 - Dovrebbe dare qualità, perde una quantità infinita di palloni e non incide sulla costruzione del gioco

Carrasco 6 - Nel primo tempo è decisamente il migliore dei suoi. Ed il più pericoloso. Nella ripresa perde brillantezza fisica e sparisce dal campo

Llorente 5 - Il ruolo di trequartista probabilmente non è il suo. Simeone lo piazza alle spalle di Diego Costa per rinforzare il centrocampo, ma finisce per perdere un giocatore

Diego Costa 4,5 - Scelto al posto di Morata, non fa niente per ripagare la fiducia del Cholo. Perde tutti i duelli con Upamecano, non è mai pericoloso davanti alla porta (dal 72' Morata 5,5 - Dovrebbe dare energia all'attacco rojiblanco, non si vede quasi mai)

Diego Simeone 5 - Sceglie una squadra infarcita di centrocampisti e la scelta non paga, visto che nel primo tempo non arrivano tiri in porta. Corregge il tiro nella ripresa con l'ingresso di Joao Felix, ma non basta ed il Lipsia va avanti con merito