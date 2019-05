Le pagelle dell'Eintracht - Jovic stella, Paciencia: 2' per un rigore fallito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CHELSEA-EINTRACHT 5-4 dcr - 28' Loftus-Cheek (C), 49' Jovic

Trapp 7 - Quasi mai bello da vedere, ma efficace. Sul gol non può nulla, para anche un rigore ben angolato.

Da Costa 6.5 - Ara la fascia destra, mette paura a Kepa e si distingue anche nelle chiusure.

Abraham 6 - Tiene sotto controllo Giroud, a volte rischiando anche il calcio di rigore. Vince la sfida col francese ma si fa beffare dal genio di Hazard in occasione del primo gol.

Hinteregger 6.5 - Ci mette il fisico, il mestiere e il tempismo: lo scopo di annullare gli attaccanti del Chelsea riesce. È uno dei migliori della partita, fino alla lotteria dei rigori. Non ha il piede educato e si vede.

Falette 6 - Fa assaggiare i tacchetti a Willian, tiene a bada Pedro.

Hasebe 7 - Uno e trino. Il giapponese è ovunque, sempre e comunque. Nega un gol al Chelsea nel primo tempo, ispira il gol del pareggio dei suoi con un lancio illuminante. Rincorre gli avversari e suggerisce per i compagni.

Rode 6 - Abbonato alle infermerie tedesche, non si smentisce nemmeno stasera. Il ginocchio ballerino lo costringe al cambio. (dal 70' De Guzman 6 - Vivace, esperto,

Rebić 5.5 - Non una serata indimenticabile per l'ex Fiorentina. I compagni di squadra lo cercano, lui spreca tanto e perde molti duelli. (dal 90' Haller 6.5 - Entra e scatena il panico nella difesa del Chelsea fra sponde e conclusioni. Freddo dal dischetto).

Gaćinović 6.5 - Gioca fra centrocampo e attacco, rientrando e proponendosi. Suo l'assist per Jovic, sfiora il gol. (dal 118' Paciencia 4 - Entra a due minuti dalla fine al solo scopo di battere il rigore. Lo fallisce).

Kostić 6 - Si accende nel finale dei tempi regolamentari e nei supplementari con le sue accelerazioni che mettono nel panico i difensori dei blues

Jović 7 - È il sorvegliato speciale della partita. E lo sorvegliano bene fino a quando si inventa quasi da solo il gol del pareggio con un dai e vai con Gacinovic da applausi.