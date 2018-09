Le pagelle dell'Empoli - A Terracciano manca solo il mantello

Risultato finale: Empoli 1, Milan 1.

Terracciano 8 - Almeno quattro interventi prodigiosi nella sua gara: su Kessiè, Suso e Bonaventura. Nel finale, sempre sullo spagnolo, sembra di trovarsi in un fumetto: gli manca solo il mantello.

Di Lorenzo 6 - Un paio di sgroppate notevoli sulla fascia destra, Calhanoglu non gli causa mai problemi.

Silvestre 6,5 - Tiene a bada, senza soffrire mai, l'adattato Borini.

Maietta 6,5 - Un paio di minuti e prende le misure anche a Cutrone, da cui lo separano ben 16 primavere.

Veseli 6 - Meno in evidenza rispetto a Di Lorenzo, si nota più per le buone coperture che per le avanzate.

Krunic 5,5 - Il gol del Milan si origina da una sua infelice respinta. Non si nota per molto altro.

Capezzi 6 - Sfortunatissimo in occasione del gol, anzi dell'autogol. Disputa una gara di sostanza e generosità. (Dal 75' Rasmussen sv).

Bennacer 6,5 - E' lui a dare qualità al centrocampo: un piccolo Allan, ma che gioca da "volante". Ne sentiremo parlare.

Traorè 6 - I compagni lo cercano, lui non declina le responsabilità: difficile chiedere di più ad un millennial che partiva titolare per la prima volta. (Dall'80' Brighi sv).

La Gumina 5,5 - Un'ora di tanto movimento ma poca concretezza: si divora l'1-1 nel primo tempo. (Dal 65' Mchedlidze 6,5 - Entra benissimo in partita, guadagnando il rigore del pari e andando vicino al bis).

Caputo 6,5 - Rigore esemplare, seppur stilisticamente non bellissima e anche un aggancio in area di piccola da grande attaccante.