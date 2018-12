Le pagelle dell'Empoli - Caputo non basta. Disastro Provedel

Empoli-Sampdoria 2-4 (Pasqual, Ramirez, Quagliarella, Caputo, Caprari, Caprari)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Provedel 4,5 - Non può niente sul missile terra-aria di Ramirez. Così come sulla conclusione ravvicinata di Quagliarella. Sbaglia tutto sulle due conclusioni di Caprari.

Veseli 5 - Prima frazione di gioco tutto sommato positiva. Nella ripresa naufraga insieme alla squadra.

Rasmussen 5 - Si lascia scavalcare per due volte da Quagliarella nel giro di una manciata di minuti. E la seconda volta è fatale. (Dal 72' Zajc 5,5 - Non riesce a dare il suo contributo quando viene gettato nella mischia)

Silvestre 5,5 - Rischia tantissimo ad inizio primo tempo quando aggancia Tonelli in area di rigore. Nel finale cade insieme al resto della squadra.

Di Lorenzo 5 - Secondo tempo davvero complicato, la Samp vola dalla sua parte.

Acquah 5,5 - Si vede poco in mezzo al campo. Anche quando c'è da mettere il fisico, l'ex Toro non si fa sentire. (Dall'84' Uçan S.V.)

Bennacer 6 - In mezzo al campo le cose vanno meglio per l'Empoli. Buone geometrie, non disdegna l'intervento ruvido quando serve.

Traorè 6 - Se non fosse per il pesante ko, meriterebbe almeno mezzo voto in più. L'assist per Caputo per il momentaneo 2-2 è un gioiello.

Pasqual 6 - Perfetta la sua esecuzione dal dischetto. Palla da una parte, portiere dall'altra.

Caputo 6,5 - Pericoloso quando parte in contropiede, una spina nel fianco per la retroguardia blucerchiata. Trova ancora una volta il gol, un bomber anche in serie A.

La Gumina 6 - Scatenato nel primo tempo, fa venire il mal di testa ad Andersen. Nel finale trova anche il gol, ma in posizione irregolare.